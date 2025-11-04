Incident grav pe aeroportul din Cluj-Napoca. Unui pilot i s-a făcut rău înainte de aterizare. Mai multe zboruri au fost suspendate

Traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca a fost suspendat temporar luni seară, după ce un avion Ryanair care venea de la Bergamo a rămas blocat pe pistă imediat după aterizare. Pilotului i se făcuse rău, fiind preluat de medici în stare de incoștiență.
Aeronava venea din Bergamo, iar înainte de aterizare, pilotul a anunțat că celuilat pilot i se făcuse rău.
Acesta a fost preluat inconștient de echipajele medicale, însă deocamdată nu se știe ce s-a întâmplat exact, potrivit BoardingPass.
În urma incidentului, traficul aerian a fost perturbat. Două avioane au fost direcţionate către Sibiu.
Ulterior, pista a fost redeschisă, iar avioanele direcţionate către Sibiu au revenit la Cluj, după ce au alimentat.
Aeronava care trebuia să revină la Bergamo a decolat la ora 02:58, cu o întârziere de peste trei ore, având la bord un echipaj special de la București.