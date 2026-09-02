Incident neobișnuit pe Autostrada A1. Un porc a sărit din remorcă și a ajuns pe banda de urgență. Șoferul a fost amendat

În urma incidentului, șoferul a fost amendat cu aproximativ 1.300 de lei. Sursa foto: Facebook/ Ministerul Afacerilor Interne

Un bărbat în vârstă de 34 de ani a fost amendat de poliţişti după ce un porc pe care îl transporta într-o remorcă neconformă a sărit pe banda de urgenţă a Autostrăzii A1, în zona nodului rutier Mediaş, la kilometrul 247, scrie Agerpres.

Conform unui comunicat de presă emis, miercuri, de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), poliţiştii Biroului de Poliţie Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea-Deva s-au sesizat din oficiu în urma verificării unor imagini apărute în spaţiul public în data de 20 august, în care se observa un animal blocat pe banda de urgenţă a autostrăzii.

În urma vizionării camerelor de supraveghere trafic, poliţiştii au stabilit traseul vehiculului pe sensul de mers Boiţa - Sebeş şi faptul că animalul era transportat într-o remorcă tractată de un autoturism.

După identificarea conducătorului auto, polițiștii i-au aplicat o amendă în valoare de 1.297,50 de lei pentru neasigurarea încărcăturii şi nerespectarea condiţiilor legale de transport al animalelor vii.