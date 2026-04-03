„Indiana Jones al artei” a ajutat la găsirea Coifului de la Coțofenești și a brățărilor dacice. Cine e Arthur Brand

Arthur Brand spune că meseria lui nu este una plină de farmec și nu o face pentru bani, ci pentru povești. Foto: Profimedia Images

Coiful de la Coțofenești și cele două brătări dacice, furate dintr-un muzeu din Olanda în urmă cu mai bine de un an, au fost recuperate după ce poliția a colaborat cu un detectiv privat supranumit „Indiana Jones al lumii artei”, scrie The Times.

Coiful de la Coțofenești, despre care se crede că datează din secolul al V-lea î.Hr., este considerat unul dintre cele mai importante tezaure ale României. Când hoții l-au furat din Muzeul Drents din Assen, în ianuarie 2025, directorul instituției de la acea vreme a vorbit despre „o zi incredibil de neagră”.

Arthur Brand, un detectiv olandez specializat în infracțiuni din domeniul artei, care a consiliat autoritățile în anchetă, a spus că echipa a rămas optimistă, mai ales după ce poliția a făcut arestări la doar patru zile după furt.

„Este incredibil. Am fost foarte optimiști și am avut speranțe mari că obiectele vor putea fi recuperate, pentru că se credea că hoții nu au avut timp să le topească, dar una e să speri și alta e să reușești”, a declarat Brand, în vârstă de 56 de ani, pentru The Times.

„Este unul dintre cele mai importante artefacte românești, pentru că arată măiestria de acum 2.500 de ani. Coiful apare în multe manuale pentru copii din România. Face parte din sufletul lor și este un motiv de mândrie”.

Coiful și două dintre cele trei brățări dacice furate au fost prezentate joi, într-o conferință de presă organizată la muzeu, păzite de doi polițiști înarmați și expuse în vitrine securizate. Procurorii olandezi au sugerat că artefactele ar fi fost predate prin intermediul avocaților suspecților.

Toate obiectele recuperate par să fie în stare relativ bună, deși coiful prezintă o mică deformare.

Coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice au fost prezentate într-o conferință de presă, la muzeul din Drents FOTO: Profimedia Images

Brand a precizat că doar 8–10% dintre operele de artă furate ajung să fie recuperate, iar, de cele mai multe ori, cheia este ca infractorii să dezvăluie unde se află obiectele. „E ușor să crezi că astfel de cazuri se rezolvă ca în filmele de la Hollywood, dar eu merg cu bicicleta și de multe ori urmăresc piste greșite.

Nu fac asta pentru bani, ci pentru povești. Momentele acelea mari, când reușești să recuperezi ceva important și vezi că și polițiștii au avut același scop și au mers până la capăt, fac ca totul să merite”, a spus el.

Robert van Langh, directorul Muzeului Drents, care avea obiectele în custodie de la Muzeul Național de Istorie a României în momentul jafului, a declarat că echipa sa este „profund emoționată, fericită, ușurată și recunoscătoare” pentru recuperare.

Ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a transmis online că piesele de la Coțofenești și brățările vor reveni în curând în țară și vor fi expuse publicului. Ea a precizat că România a încasat și 5,85 milioane de euro, după activarea mecanismelor de asigurare și despăgubire.

Natalia Intotero, fost ministru al Culturii, a afirmat că jaful nu ar fi avut loc dacă expoziția ar fi fost organizată mai bine, amintind că astfel de exponate au mai fost prezentate în Portugalia, Spania și Italia.

„Este inadmisibil să trecem prin asemenea situații când vorbim despre identitatea României, despre cel mai valoros patrimoniu al nostru. Cei care nu acționează în interesul statului român nu au ce căuta în astfel de funcții… Nu ne putem bate joc de patrimoniul nostru”, a declarat ea pentru Euronews România.

Procesul a doi bărbați de aproximativ 30 de ani și al unui tânăr de 21 de ani urmează să înceapă mai târziu în această lună.