Deșeuri produse de oameni au fost găsite pe Marte

"Echipa mea a observat ceva neașteptat: o bucată de pătură izotermă, despre care se crede că ar proveni de la etajul descendent cu ajutorul căruia am aterizat pe planetă în 2021", este textul unui anunț postat pe contul Twitter al Perseverance.

Perseverance a ajuns pe Marte în februarie 2021.

De atunci, roverul a cercetat craterul Jezero în căutarea urmelor de viață extraterestră.

A găsit, în schimb, resturi ale activității umane care a făcut posibilă trimiterea sa pe planetă.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu

Echipa Perseverance s-a declarat surprinsă să găsească restul de pătură izotermă în locul menționat de rover, dat fiind că acesta a aterizat într-o zonă situată la 2 kilometri distanță.

O ipoteză este că deșeul a fost purtat de vânturile marțiene.

Păturile izoterme sunt folosite pentru a controla temperaturile extreme din spațiu iar Perseverance a fost învelit în acest tip de folii înainte de lansarea de pe Pământ.

Nu este singurul caz documentat în care sunt depistate pe Marte deșeuri produse de om.

În luna aprilie, elicopterul Ingenuity al NASA a fotografiat echipamentul căzut la sol atunci când Perseverance a aterizat.

Este vorba de parașuta și de conul de protecție care au permis coborârea în siguranță a roverului, în data de 18 februarie 2021.

That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8