Loredana şi maneliştii Salam, Jador, Costi şi Vijelie, combinaţie virală pe platformele sociale. "Muzica este un limbaj universal", spune artista

Interpreta în vârstă de 50 de ani cântă împreună cu Florin Salam, Jador, Vali Vijelie şi Jean de la Craiova.

"Fericire, când privesc ochii tăi / Fericire, mă topesc după ei / Fericire, când o spui cu talent / pentru mine, îţi las şi inima amanet", se aude (şi vede) Florin Salam, primul dintre maneliştii din videoclip.

Conform informațiilor postate odată cu videoclipul, melodia a fost scrisă de Costi iar versurile au fost concepute de Alina Manolache.

Costi are o apariție inedită pe la jumătatea piesei, cântând, pe voce de cap, "Feri-feri-cire, feri-feri-cirea mea".

Loredana schimbă ţinuta vestimentară pe parcursul cântecului: de la negru cu artefacte multicolore şi oglinjoare orientale, la albul ce ar putea sugera, eventual, inocența.

Între timp, Jean de la Craiova, Vijelie şi ceilalți nominalizați contribuie, convingător, cu vocile lor.

La câteva ore de la lansarea piesei, Loredana a postat pe Facebook următorul mesaj.

"Muzica este un limbaj universal, trece dincolo de limba, culoarea pielii, conturi in banca... de fiecare data am cantat cu placere orice gen muzical. Am fost primul artist din Romania care a facut crossover cu hip hop, muzica lăutărească, folclor, gypsy music, electro, trap...reușind sa scot din underground, in atenția marelui public, artiști si stiluri muzicale diferite."

Genurile muzicale abordate de interpretă de-a lungul anilor au fost, într-adevăr, diverse. În clipul de mai jos, un cântec din perioada în care manelele ocupau o parte mai puțin semnificativă a peisajului muzical autohton.

