Înjurături ale unui medic de familie către pacientă. Dr. credea că vorbește cu asistenta, dar o apelase din greșeală pe pacienta ”nesimțita și cretină”

Medicul a vrut să o sune pe asistenta de la cabinet pentru a-i vorbi despre pacienta care o deranjase, însă din greșeală a apelat-o chiar pe aceasta. Limbajul a fost unul colorat, iar când și-a dat seama, medicul a închis.

”Cică ți-e milă de unii care au tot felul de boli. Lasă că o să-i cer președintelui Casei să o șteargă de pe listă, să se ducă să facă ea reguli la ce cabinete vrea. I-am dat mesaj lui Cornel (de la Casa Judeteană de Asigurări de Sănătate Vaslui -n.r.) dacă trebuie să mă duc eu să duc cererea sau dacă pot să o trimit pe mail. Fu...u.-i mama ei de nesimtită nenorocită! Ce m-a enervat!"

Pacienta a mers la cabinetul medicului de familie la ora 10 dimineața, în timpul orelor de program ale acestuia pentru o adeverință, însă ușa cabinetului era inchisà.

"I-am spus că am nevoie de o trimitere și că e urgent, pentru că de câteva zile aveam o hemoragie nazală.

Mi-a cerut cardul de sänätate și am explicat că sunt asigurată, dar că nu am acest card. Eu am fost plecată în strainătate mult timp și nu am reușit să intru în posesia cardului, neavând un domiciliu stabil aici, în România, dar find asiguratà, peste tot unde am fost m-au găsit în sistem dupä CNP.

I-am spus asta doamnei asistente. A refuzat să mă lase să vorbesc cu doamna doctor Amalia Antoniu.

Practic, m-a läsat să vorbesc singură, fiindcã a intrat în cabinet și a închis ușa.

Am plecat imediat la Vaslui că sà solicit de la CJAS o adeverintà precum cà sunt asiguratà", a povestit Bianca Elena Cojocaru conform ziarulobiectiv.ro.

Asistenta m- a dat afară, m-a împins, s-a răstit la mine. I-am spus că nu e normal ce face și, bineînteles, am cerut explicații cu privire la nerespectarea programului. Puteau să îmi spună sà vin a doua zi. Și nu mai pierdeam timp și bani", a povestit femeia în urma discuției cu asistenta.