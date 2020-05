Interviu de excepție, cu Florin Zamfirescu. Cum a petrecut celebrul actor de 1 mai

Actorul a vorbit cu Ana Iorga despre viața în pandemie și cum petrece sărbătoarea de 1 mai în izolare.

„Eu niciodată nu am serbat 1 mai. Nu am serbat pentru că aveam treabă. Acum m-am gândit să iau mici, bere, că și așa sunt pensionar, eu mă simt foarte bine în claustrofobia asta”, a mărturisit actorul.

Cum vă întâlniți cu studenții, vă conectați online?

„Eu acum am anul trei, am scos piesa de teatru care trebuia să fie pentru finalul de an, ea s-a jucat, s-a și filmat dar nu se mai poate juca acum. Eu n-am nicio vină, spectacolul e făcut. Dacă se va deschide poarta bine, dacă nu bieții de ei sunt condamnați. Eu sunt bătrân, nu mai am ce pierde”.

Cum vă tundeți în perioada asta?

„Am vrut să las un semn. Din clipa în care tovarășul Iohannis ne-a arătat că suntem consemnați la domiciliu pentru vârstă am zis uitați-mă, crește ce crește! Slavă Domnului că mai am păr!”

Ce faceți în perioada asta?

„Eu am fost actor. Atât. Mă uit la filmări, câtodată le revăd. Meseria asta are un mare păcat: cultivă egoul. Să fii primul rol, pe prima pagină, cap de afiș, cultivă orgoliul. Dar vine un moment în care trebuie să te oprești. În peroada în care renunți trebuie să dristugi egoul. Acum am și mândria că mă uit la fiul meu. Mă uit la el și zic e foarte bun, las ceva în urmă. Încerc să-mi anulez egoul. Nu putem să plecăm de pe Pământ cu egoul amplificat.

Eu acum mi-aș schimba meseria, cred că m-aș face fiziciam”, a mărturisit actorul.

Continuarea în materialul de mai jos.

Interviu de excepție, cu Florin Zamfirescu