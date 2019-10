INTERVIU. Ludovic Orban, propunerea PNL pentru funcţia de premier: "Obiectivul nostru este să creştem venitul românilor. Trebuie să se bazeze pe dezvoltare economică, pe investiţii"

Foto: Ludovic Orban/ Facebook

Ludovic Orban, şeful PNL şi propunerea partidului pentru funcţia de premier, a acordat un interviu în care a spus că există o mare posibilitate ca noul guvern să fie PNL sau să se creeze o coaliţie de guvernare. Orban nu a vrut să prezinte niciun nume ca posibile variante pentru funcţiile de miniştri.

"Am oameni de unde pot alege, din fericire. Nu vă dau niciun nume. Dacă PNL va fi chemat să formeze Guvernul, voi prezenta numele de miniştri doar după ce ei vor fi votaţi în forurile statutare ale partidului şi vor fi candidaţi oficiali din partea partidului. Nu se ştie la ce formulă de guvernare se poate ajunge. E posibil să fie un guvern minoritar PNL, e posibil să vină şi alţi parteneri într-o coaliţie de guvernare. E adevărat că din declaraţiile publice care au fost date de lideri politici, nu e aşa o dorinţă foarte mare de asumare. Ce a fost uşor a trecut. Greul abia acum începe".

Măsurile pe care le va lua PNL vor fi pentru a pune pe picioare economia României, a afirmat Orban.

"În momentul în care am anunţat că ne asumăm răspunderea guvernării, ne asumăm răspunderea de a lua toate acele măsuri pe care le considerăm necesare pentru a pune pe picioare economia României, pentru a reface echilibrele macro-economice şi pentru a recâştiga prestigiul extern al României coborât la genunchiul proastei de Dăncilă şi PSD. Lucrurile astea le vom face cu certitudine. Nu sunt atât de sigur că un guvern instalat acum trebuie neapărat să deconteze electoral. Eu cred că românii au suficient de mult discernământ ca să ştie la ce să se aştepte din partea unui guvern care e instalat în ultimul an de guvernare, care nu are o bază parlamentară foarte solidă şi foarte stabilă în urma unor alegeri şi va avea capacitatea să evalueze calitatea actului guvernamental care va fi realizat de viitorul guvern".

Orban a dezminţit ideea potrivit căreia ar opri PNDL şi a spus că obiectivul principal este creşterea veniturilor românilor.

"În ceea ce priveşte măsurile, vreau să dezmint toate minciunile gogonate pe care le-a lansat PSD în disperare. Nimeni nu opreşte PNDL, Programul Naţional de Dezvoltare Locală. E un program care funcţionează în baza unei legi, s-au semnat contracte şi normal că pe fiecare lucrare vor fi decontate situaţiile, verificate în conformitate cu mersul investiţiei. Nu taie nimeni nicio pensie, niciun salariu. Obiectivul nostru este să creştem venitul românilor. Creşterea veniturilor românilor trebuie să se bazeze pe dezvoltare economică, pe investiţii, pe creşterea productivităţii, pe creşterea competitivităţii companiilor româneşti. Ori pentru asta trebuie să creezi un mediu de afaceri în care orice om de afaceri să poată să-şi facă un plan de afaceri, un mediu care să fie predictibil, să creeze o administraţie care e partener cu companiile şi nicidecum un izvor de reglementări stupide care aruncă în aer orice plan de afaceri al oricărei companii. E nevoie de predictibilitate şi pentru fiecare cetăţean român pentru că nu poţi să schimbi peste noapte, cum au dat ordonanţa 79, să transferi contribuţiile integral în spinarea angajatului.

În privinţa pensiilor speciale, poziţia PNL este foarte limpede. Noi susţinem ca bază pentru calculul pensiei principiul contributivităţii. Pensia să se calculeze pe baza contribuţiei pe care a plătit-o de-a lungul vieţii fiecare om în perioada în care a fost activ".