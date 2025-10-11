Interviu. Șeful Armatei: „Dacă Rusia câștigă în Ucraina, o să avem Rusia la granițele României, ăsta e coșmarul securitar al României”

Generalul Gheorghiță Vlad spune că nu își dorește și nu anticipează un război în România, dar recunoaște că situația geopolitică este complicată. Foto: MApN

Cel mai mare coșmar de securitate pentru România este Rusia la granițele țării noastre, a afirmat generalul Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN. Șeful Armatei a declarat că România se confruntă deja cu un „război cognitiv” și că Rusia rămâne „imprevizibilă și periculoasă”, iar provocările sale asupra teritoriilor NATO sunt „nepermis de dese”. Totuși, spune generalul, un conflict direct cu NATO este „puțin probabil”.

Șeful Statului Major a mai spus, în contextul încălcării spațiului aerian al României de către drone rusești, că atunci când va exista o „amenințare pentru deschiderea focului” nu vor exista ezitări și „se va deschide focul”. Generalul Gheorghiță Vlad a vorbit și despre cea mai mare vulnerabilitate de securitate a României: Poarta Focșanilor.

În interviul acordat realizatoarei Antena 3 CNN, Mihaela Bîrzilă, generalul a declarat, de asemeena, că România este „o națiune rezilientă”, a pledat pentru educarea populației în spiritul apărării și a explicat de ce este nevoie de o nouă lege privind pregătirea cetățenilor, fără a reintroduce armata obligatorie.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Va fi război în România?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Este întrebarea pe care și-o pun toți românii. Să știți, din punctul meu de vedere, ca cetățean, mi-aș dori să nu fie război. E o întrebare foarte grea. Nu știu ce să vă răspund. Vedeți că avem actori statali, că tot este la modă această terminologie, nepredictibili și situația geopolitică și geostrategică este destul de complicată. Îmi doresc din tot sufletul să nu avem parte de niciun război.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Dar se poate spune că suntem deja într-un război? Se vorbește despre al treilea război mondial, care este inevitabil, dar nu cumva suntem deja în război?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Din punctul meu de vedere, ne aflăm în plină desfășurare a unui război cognitiv, pentru că, vedeți, trăim într-o bulă informațională și acest război are și alte forme. În spațiul cibernetic, spațiul social media, vedem foarte multă dezinformare, foarte mult fake news, foarte multe narative care nu fac bine societății per ansamblu.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Dacă Rusia câștigă în Ucraina și nu se oprește la Ucraina?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Dacă Rusia câștigă în Ucraina, o să avem Rusia la granițele României. Ăsta este scenariul sau coșmarul securitar al României.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Și cât de departe este un astfel de scenariu?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Păi, n-aș putea să să spun. Este posibil, este imposibil, repet, este o provocare nu numai a României, este o provocare a întregii Europene.

Pacea în Ucraina aduce pace în toată Europa, siguranța din Ucraina asigură și securitate pentru Europa. Sunt interconectate toate aceste probleme și, implicit, România trebuie să fie foarte atentă pentru modul în care se dorește încheierea acestui război.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Cât ar rezista România dacă ar fi atacată?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Rezistă! Nu mai puneți această întrebare, că rezistă!. România și națiunea română sunt reziliente, foarte reziliente.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Eu mă bucur că dumneavoastră sunteți patriot și aveți încredere în compatrioții dumneavoastră că ar sări să-și apere țara.

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Sunt foarte optimist pentru că am și informațiile necesare să fac această afirmație.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Spuneați în ianuarie 2024, după ce v-ați instalat la conducerea Armatei Române, că e nevoie de urgență de o lege pentru pregătirea populației. Rusia nu se va opri la Ucraina, dacă va câștiga. Apoi, în aprilie 2025 spuneați „Rusia este mai periculoasă ca niciodată și ar putea exista un conflict pe Flancul Estic în următorii ani.” Acum, în octombrie 2025, cât de aproape suntem de o confruntare directă cu Rusia?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Rămân la părerea că Rusia este nepredictibilă. Rămân la părerea că un conflict direct cu NATO este puțin probabil.

Din toate informațiile și toate analizele pe care le avem până în acest moment, nu este un scenariu posibil. Dar Rusia, prin acțiuni hibride, prin acțiuni sub steag fals...ați văzut că a fost foarte interesată de foarte multe aspecte ale vieților politico-sociale din țările din zona de interes a Federației Ruse.

Ați văzut că au fost influențe în alegeri în România, în Republica Moldova, au fost provocări în Marea Baltică, au fost provocări în Oceanul Atlantic. Rusia va continua aceste acțiuni hibride.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Liderii europeni au sfătuit populația să își facă provizii pentru trei zile, să fie toată lumea pregătită pentru o situație de risc major. Dumneavoastră aveți acasă provizii pentru trei zile? V-ați făcut acasă?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Eu și familia mea avem. Cred că ar trebui fiecare familie să se gândească. Există o pană de curent, trebuie să ai într-un sertar o lanternă cu o baterie care să funcționeze. La fel este și pentru siguranță națională, în caz de cutremur, în caz de inundații. Vedeți și ce se întâmplă în Constanța. De fiecare dată toate nenorocirile din lume, pe noi ne găsesc nepregătiți.

Să știți că sunt foarte multe state din lume care au programe de pregătire a populației. Danemarca, Finlanda au ghiduri care sunt puse la dispoziția populației pentru a ști cum să acționeze în diferite situații și cum să fie pregătiți pentru fiecare situație.

În România, dacă vine șeful Apărării și spune „de mâine ar trebui să aveți aia, aia, aia”, s-ar crea o panică generalizată. Dar dacă vine Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și publică pe site-ul specific un ghid, nu citește nimeni.

Despre asta este vorba. Trebuie să facem mai multă educație. Trebuie să coborâm în școli, în licee, în universități, să pregătim tânăra generație pentru viitor și ulterior, să vedeți. Afganii au un proverb la care țin foarte mult: „Dacă vrei să ai o familie educată, trimite un bărbat la școală. Dacă vrei să ai o societate educată, o națiune educată, trimite o femeie la școală.” Despre asta este vorba. Educația, securitatea începe de la nivel de bază, din familie. Acolo trebuie să umblăm.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Se va reintroduce armata obligatorie în România?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Nu în momentul de față. Nu, nici pe departe. Proiectul legii pregătirii populației pentru apărare vine cu un nou concept: militar în termen voluntar. Adică să vină pentru patru luni de zile, să fie pregătit pentru desfășurarea unor acțiuni de bază pentru pregătire militară, să primească o soldă pe timpul celor patru luni de zile și să aibă un beneficiu la final de trei salarii medii pe economie, brut.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Câți români știu în acest moment să tragă cu arma, domnule general?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: N-aș putea să vă răspund la această întrebare. Eu mi-aș dori să am un sistem la fel ca în Israel sau în Elveția, ca fiecare cetățean, indiferent de sex, de origine socială, de religie, să știe să tragă cu arma și să aibă cunoștințe minime, în primul rând, pentru a-și apăra familia.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Ați putea face o propunere concretă în acest sens? Să se ajungă la pregătirea populației civile pentru război, să aibă toată lumea o pregătire minimală pentru a face față pericolului?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Da. Legea pe care am propus-o reprezintă un prim pas. Trebuie să continuăm cu programe de pregătire a tineretului, de pregătire a diferitelor capacități.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Făceați referire la sistemul din alte țări. V-ați referit și la Israel; acolo și femeile fac pregătire militară. Ar trebui și în România ca femeile să fie integrate în această formă de pregătire și de la ce vârstă?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Sigur că da. Sigur! Acum fac o mică paranteză: uitați-vă la procentul de doamne și domnișoare din Armata României. Să vedeți că România are una dintre cele mai democrate politici pentru a deschide instituția militară și pentru doamne, să nu facem nicio discriminare bazată pe sex. Mai mult de 20% dintre colegele noastre activează în acest mediu. Același lucru trebuie promovat și în societate, da.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Dați-mi o propunere concretă. De la ce vârstă ar trebui să meargă femeile să învețe să tragă cu arma?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Din punct de vedere legal, de la 18 ani.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: E armata pregătită pentru astfel de instruire a populației?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Bineînțeles — de fiecare dată am spus că, dacă am instrumentul legal, asigurată resursa de la bugetul de stat, celelalte aspecte legate de facilități de instruire, de asigurare a tuturor condițiilor de viață, că trebuie gândită masa, cazarea, spălarea, absolut toate aspectele unei activități sociale. Da, avem această capacitate și putem să începem începând de anul viitor. Repet: în funcție de resursa alocată, programe de instruire și de pregătire. Da, indiferent că sunt bărbați sau doamne.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Au circulat fake news-uri în această perioadă că oamenii primesc ordine de înrolare. Așa erau denumite acele ordine, astfel încât atunci când ar putea primi un ordin real de chemare la mobilizare să creadă că e vorba de un fake news. Explicați-le oamenilor ce se întâmplă cu aceste ordine, cine le primește, ce categorie de bărbați ar putea primi aceste ordine în perioada imediat următoare?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Nu este ceva nou. Noi am desfășurat exerciții de mobilizare și până la conflictul din Ucraina. Pe fondul conflictului din Ucraina, da, s-a rostogolit în mass-media și acest scenariu.

De fiecare dată, Ministerul Apărării Naționale a combătut toate aceste fake news-uri și în cazul exercițiilor, pentru că și acolo au fost foarte multe comentarii în momentul în care s-au văzut deplasări de tehnică pe anumite terenuri din România.

Nu, categoric nu. Nu îi chemăm la mobilizare pentru a-i încorpora și a-i trimite în Ucraina — că ăsta este, de fapt, narativul. Nu. Ne dezvoltăm capacitatea de rezistență, de rezistență națională. Sunt chemați cetățenii care au satisfăcut stadiul militar pentru a le fi corectate datele de evidență, pentru a li se face o vizită medicală preliminară, pentru a fi refamiliarizați cu procedeele militare.

Intenționăm să-i chemăm la o zi de instruire, exercițiu de mobilizare și o să vedeți — în perioada imediat următoare o să avem și pentru București și Ilfov. Cei care vor fi chemați vor fi chemați pentru 24 de ore, în care intenționăm inclusiv să avem o ședință de tragere, o ședință de îmbrăcare a echipamentelor de protecție, o antrenare preliminară, o pregătire militară generală de bază pentru fiecare cetățean al României.

Ați adus în discuție legea pregătirii pentru populație, pentru apărare. Avem toate avizele necesare, avem aprobarea Guvernului. În perioada imediat următoare o să intre în discuția camerelor reunite ale Parlamentului și va constitui un instrument legislativ foarte important, așa cum am spus, pentru dezvoltarea rezilienței naționale.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Așa, ca plan, sună bine, domnule general, dar dați-mi voie să vă amintesc că în momentul în care a început invazia rusă în Ucraina, bărbații noștri, care ar putea să ne apere, la un moment dat făceau coadă la pașapoarte. Erau cozi uriașe la pașapoarte. În momentul în care a început invazia în Ucraina, românii voiau să fugă care încotro în Occident, cât mai departe de război, cât mai departe de linia frontului. Ce garanții aveți că nu se va întâmpla la fel în cazul în care România ar fi într-o situație de pericol?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Tocmai asta ne dorim și am mai adus în discuție: este vorba de educație. Fiecare cetățean al României trebuie să fie conștient că are și obligația de a-și apăra patria. Am văzut exodul ăsta și la pașapoarte imediat după 1990.

Nu cred că este legat, stricto senso, numai de războiul și conflictul din Ucraina. Am văzut foarte mulți bărbați ucraineni care, la momentul declanșării războiului, au emigrat către alte țări, inclusiv în România — este un fenomen social; trebuie să înțelegem omul ca ființă socială. Sunt porniri normale, dar prin educație, prin antrenamente pe care le facem, prin legislația pe care o dorim să fie armonizată cu timpurile în care trăim, cred că o să avem resursele necesare astfel încât să ne menținem noi ca nație.

Și mereu aduc în discuție acest lucru. Trebuie, în primul rând, să avem o populație pregătită; în al doilea rând, să avem o economie națională corespunzătoare pentru toate scopurile sociale, nu numai pentru apărare națională, dar care să fie în măsură să susțină și un efort de război și un plan interinstituțional, interguvernamental de combatere a dezinformării.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Totuși, în 2024, revin la acel prim interviu pe care l-ați acordat. Spuneați că rezerviștii României sunt prea bătrâni pentru a lupta pe front. Și atunci pe cine se bazează Armata?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Pentru că noi am renunțat la conscripție în anul 2007. Faceți simplu calcul matematic și o să vedeți că un bărbat care a terminat Armata la 19 ani are acum în jur de 46, 47, 48 de ani — e matematică, e aritmetică. Noi n-am mai pus nimic în loc. Asta este obiectivul noii legi: să putem să regenerăm rezerva operațională a României.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Sunt bărbați care nu au primit niciodată din această categorie de vârstă la care făceați referire. N-au primit niciodată până acum un ordin din acesta de chemare la mobilizare, de a fi luați în evidență.

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Da, e în funcție de ce posibilități are Ministerul Apărării Naționale să cheme.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: În 20 de ani? Nu a fost timp să-i ia pe toți în evidență?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Da, cum nu s-au găsit nici în alte domenii. Sunt momente în care trebuie să ne trezim și trebuie să ne schimbăm planurile. Trebuie să ne schimbăm abordarea vizavi de provocările cărora trebuie să le facem față.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Există o teorie vehiculată în cadrul strategilor militari ruși, conform căreia dacă Rusia lovește o țară NATO non-nucleară, Alianța va fi în stare de șoc și nu va ști cum să răspundă, va fi intimidată și nu va lovi Rusia cu arma nucleară. Credeți în această teorie?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Nu sunt în poziția să comentez teorii sau puncte de vedere ale think-tank-urilor sau a unor formatori de opinie, cu atât mai mult care vin dinspre Rusia. Pentru un conflict nuclear, în schimb, toată lumea ar trebui să fie îngrijorată. Deci este conflictul suprem, este dezastru complet. Nu, nu cred că cineva, n-aș vrea să fiu înțeles greșit, că cineva sănătos la minte s-ar putea gândi la un astfel de scenariu de conflict armat în momentul de față. Responsabilitate — despre asta este vorba.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Institutul pentru Studiul Războiului anunța chiar în ultimele ore că Rusia ar fi în faza de pregătire zero pentru a ataca NATO.

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Și această teorie nu vreau să o comentez, chiar dacă vine dinspre Vest. Da, sunt aprecieri, sunt speculații, sunt analize pe care anumite think-tank-uri le fac. Nu vreau să intru în speculații.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Dar sunt scenarii pentru care Armata se pregătește?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Noi ne pregătim pentru toate scenariile. Chiar avem o bibliotecă foarte bună de planuri și pentru diferite scenarii în care să răspundem, să fim în măsură și am senzația că nu este suficient, că tot mai trebuie. În fiecare zi descoperim câte o altă provocare.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Ați spus că nu vreți să comentați scenarii vehiculate de unii și de alții. Haideți să analizăm atunci o declarație oficială făcută de la vârful Comisiei Europene. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că ceea ce se întâmplă acum — provocările din România, Polonia și alte țări NATO — nu sunt incidente izolate. Este vorba de un plan. Europa trebuie să răspundă, să nu rămânem în zona gri. Cum ar trebui să răspundă Europa, domnule general?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: V-am dat cel mai bun exemplu cu SAFE, cu programul de dezvoltare a capacităților de apărare la nivel european. Știți foarte bine că la nivel NATO sunt întocmite planuri regionale de răspuns. Toate planurile noastre naționale sunt aliniate cu planurile NATO.

Știți că sunt formate pe tot Flancul Estic opt battle groups, în construcția celui de-al nouă-lea battle group, cu contribuții din partea tuturor țărilor Uniunii Europene și nu numai.

Deci, Uniunea Europeană se pregătește, are toată capacitatea pentru a da un răspuns eficient. Pe de altă parte, știți foarte bine, toate declarațiile și din partea Uniunii Europene și din partea NATO că nu suntem dispuși să ni se afecteze nici măcar un centimetru din teritoriul național, din teritoriul european.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: În urmă cu exact o săptămână a apărut acel fake news cu premierul Bolojan anunțând „România intră în război” în cazul unei astfel de situații, pe care nu și-o dorește nimeni, cum se va întâmpla? Există planul făcut, cine va face anunțurile ca să știe oamenii să nu se mai lase păcăliți de fake news-urile produse cu inteligența artificială?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Legea Apărării Naționale descrie toate situațiile în care se face acest lucru și aceasta, apropo, această lege se află acum trimisă către Parlament pentru a fi dezbătută, pentru că varianta actuală a fost elaborată în 1994, când România nu era membră NATO, nu era membră UE, nu erau provocările din domeniul securitar pe care le întâmpinăm astăzi și trebuie schimbată și acea lege.

Acolo o să scrie de stare de asediu, stare de mobilizare, stare de război. Sunt anumite etape din punct de vedere legislativ care trebuiesc îndeplinite până la declararea stării de război. Sunt stabilite toate instituțiile statului român care trebuie să parcurgă aceste etape care să ajungă până la capabilitatea operațională finală necesară pentru a duce un efort de război.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Dar cine face anunțul? Președintele, premierul, șeful apărării, ministrul apărării?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Păi cred că se știe foarte bine că este o decizie care se va lua în Parlamentul României. Dacă este asta, fac apel: cine este interesat poate să citească legea.

Dacă este o criză care are o evoluție foarte rapidă, Președintele României este autorizat să dispună toate măsurile necesare și în termen de 30 de zile să anunțe Parlamentul, să informeze Parlamentul.

Dacă criza se desfășoară în condiții normale, dacă pot să spun așa, atunci Parlamentul României este instituția statului român care este abilitată să decreteze toate aceste stări.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: De unde vine cea mai mare amenințare la adresa României în acest moment? De pe mare, din aer?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Amenințările sunt foarte diverse.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Cât de mare e riscul ca România să fie atacată, să fie ținta unei operațiuni sub steag fals?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: În egală măsură, acest pericol va fi pentru toate țările de pe Flancul Estic al Alianței și nu numai. Ați văzut: acum au loc acțiuni sub steag fals în Danemarca, foarte departe de zona noastră de interes, în Oceanul Atlantic, în porturile franceze. Deci sunt preocupări de acest gen.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Ce provocări au vizat România în ultima perioadă, în afară de drona care s-a plimbat 50 de minute prin spațiul nostru aerian?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Avem foarte multe pericole. Gândiți-vă la prima parte a războiului din Ucraina. Rusia uzita și notifica foarte multe zone restricționate în Marea Neagră, ceea ce punea în pericol libertatea de navigație. A fost și este în continuare, se menține pericolul minelor marine.

De la începutul războiului s-au descoperit 140 de mine marine, șase au fost în apele teritoriale ale României. Vedem că sunt provocări în spațiul cibernetic, vedem că sunt perturbații ale sistemelor GPS, spoofing-ul. Toate porturile românești sunt foarte aglomerate. Sunt foarte multe pericole asociate războiului din Ucraina. Proximitatea noastră, geografia dictează aceste pericole.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Cât de pregătită e România să răspundă în cadrul articolului 5 din Carta NATO în cazul unui atac convențional sau hibrid?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Suntem foarte pregătiți și facem eforturi zi de zi să dezvoltăm capacitatea de apărare a României. Armata României este în măsură să pună în aplicare toate planurile pe care le-am dezvoltat împreună cu partenerii și aliații și să avem o capacitate defensivă suficientă.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Dar cum le explicați oamenilor că n-ați putut să țineți departe de România drone care purtau și explozibil? Cum explicați oamenilor că aceea dronă s-a plimbat 50 de minute prin spațiul nostru aerian cu toate avioanele ridicate de la sol, avioane românești și NATO?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Da, nu vreau să comentez comentariile care au apărut în spațiul public. Avem o legislație care ne permite să combatem toate amenințările din spațiu aerian. Avem capacitățile defensive necesare pentru a efectua aceste interceptări.

Avem două mari provocări. Una, cea dată de lungimea granițelor. Cum v-am zis, este aproape imposibil pentru orice țară din lume să acopere o astfel de suprafață. Și a doua: trebuie să luăm în calcul ceea ce este prevăzut și în legea 73 și managementul consecințelor. Adică, chiar dacă ridici un avion și tragi o rachetă, dacă lovești ținta, ținta cade pe sol și provoacă pagube. Dacă nu lovești ținta, racheta tot cade pe sol și produci alte pagube. De fiecare dată trebuie să pui în prim-plan protejarea vieții omenești. Dacă se întâmplă deasupra unei zone populate, este mai bine să nu produci pagube mai mari decât cea pe care ți-o propui, să distrugi o eventuală țintă aeriană.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: În Polonia, au deschis focul piloții atunci când roiul de drone a încălcat spațiul aerian. Dar în România încă nu s-a întâmplat asta, deși piloții au avut posibilitatea să deschidă focul.

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Și ce ați fi preferat? Țintele respective au intrat foarte adânc în adâncimea teritoriului polonez. Nu vreau să dau detalii tehnice, dar foarte adânc în adâncimea teritoriului polonez.

În România, a fost la zona de graniță. Drona a fost permanent ținută sub observație și în momentul în care nu a constituit niciun pericol pentru că ea a ieșit din spațiul aerian al României, eu zic că a fost o acțiune mult mai eficientă decât s-a întâmplat în Polonia.

În Polonia, în schimb, s-a dat un mesaj la nivel strategic al comunicării strategice foarte important: că Alianța nu este dispusă să mai închidă ochii la violările repetate ale spațiului aerian NATO de către Federația Rusă.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Și vi se pare că rușii au înțeles mesajul?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Sigur, da.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Provocările au continuat în alte părți.

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Da, și o să mai continue, dar semnalul l-au înțeles și în cazul României. Să știți că mesajul a fost foarte bine receptat de către Federația Rusă.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Ce înseamnă că a fost bine receptat? Înseamnă că nu se va mai întâmpla? La ce vă referiți?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Dumneavoastră vă referiți la incidentul de care ați făcut vorbire. Eu vorbesc și de altele, la alte situații.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Sunt convinsă că dumneavoastră cunoașteți și alte provocări care nu au ajuns la urechile publicului. Cât de dese sunt aceste provocări? Măcar ne puteți spune. Sunt zilnice?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Nepermis de dese. Ca să răspund diplomatic: nepermis de dese. Ele nu trebuie, într-o lume democratică, într-o lume care se ghidează după reguli internaționale, aceste lucruri nu ar trebui să se întâmple și sunt incalificabile. Nu trebuie să se întâmple.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Păi, și atunci, de ce spuneți că au înțeles rușii mesajul? Dacă ele continuă și sunt nepermis de dese?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Nu. În ceea ce privește România, cele mai multe incidente au fost cu drone care au intrat și au depășit spațiul aerian al conflictului, ca urmare a efectelor produse de armele de apărare antieriană ale Ucrainei. Cele mai multe incidente au fost cu rămășițe de drone, cu părți componente din dronele care au fost angajate de către armata ucraineană.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Și cum se va schimba situația, domnule general Vlad, dacă piloții români deschid focul?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Dacă avem amenințare pentru deschiderea focului, se va deschide focul. Este clar.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Și se poate numi în acel moment că România a intrat în război?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Nu neapărat că am intrat în război, pentru că România, repet, este parte a Alianței Nord-Atlantice. Decizia de activare a articolului cinci al Tratatului de la Washington se ia în cadrul unui consiliu. Este o decizie politică. Se activează la solicitarea țărilor membre. În momentul în care s-a luat o decizie în Consiliul Nord-Atlantic, atunci se poate considera că o țară a intrat în război.

Până în momentul de față nu a fost activat articolul cinci decât după evenimentele din Washington, din Statele Unite, după 11 septembrie. Au intrat toate statele NATO în război în momentul respectiv? Nu! Au fost decizii naționale.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Dar în cazul nostru, în cazul în care ne aflăm acum, atâtea provocări, cu războiul hibrid, cu războiul cognitiv, cu provocările repetate ale Rusiei, în ce condiții ați cere activarea articolului cinci din Carta NATO?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Păi, nu, că nu se cere direct articolul cinci. Prima dată se solicită articolul patru — consultări în cadrul Alianței — dar nu uitați, și asta o spun de fiecare dată, că înainte de articolul patru și articolul cinci este articolul trei. Este obligație națională să te aperi. Și atunci statul român trebuie să își pună la dispoziție toate instrumentele de putere pentru a prezerva siguranța, securitatea, independența națională și integritatea teritorială.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Ați vorbit despre Poarta Focșanilor ca fiind cea mai mare vulnerabilitate.

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: În egală măsură, ca și Suwalki Gap pentru țările baltice. Geografia dictează și direcțiile operative. Dacă are loc un conflict, în termeni clasici și cu acțiune terestră, toate acțiunile se vor duce prin acele coridoare de mobilitate pentru că nu poți să te duci să dai un atac prin Himalaya.

Trebuie să folosești terenul în mod efectiv, astfel încât să ajungi în punctul în care îți dorești într-un timp foarte scurt. Asta este vulnerabilitatea României și trebuie să ne concentrăm pentru acoperirea tuturor vulnerabilităților, pentru că un atac terestru dinspre Federația Rusă către zona de sud a României obligatoriu va trece prin Poarta Focșanilor. De asta se tot vorbește de Poartea Focșanilor.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Dacă Putin decide să atace Republica Moldova, ce se va întâmpla cu România?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Eu cred că atacă permanent și am văzut pe 28 septembrie că și Republica Moldova a fost sub tirurile, chiar dacă nu ale armelor rusești, sub tirurile politicii rusești.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Dar dacă declanșează în Republica Moldova o invazie, ce poate face România? Se va implica România în război, în apărarea Ucrainei, în apărarea Moldovei?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: România și Armata României au toate instrumentele necesare pentru a sprijini Republica Moldova, ca să mă rezum numai la Armata României. Avem foarte multe programe de pregătire în comun, exerciții, avem foarte multe programe de dezvoltare a capabilităților, de întărire a capabilităților de apărare ale Republicii Moldova. Împreună putem să găsim soluții. Statul român are toate instrumentele, repet, militare, politice, legislative, să sprijine Republica Moldova. Am făcut-o și o să continuăm să o facem.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Care ar fi urgența Armatei Române — ce ar trebui să se producă acum, cu precădere în România, pentru a fi de ajutor sistemului nostru de apărare?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: De toate: pornind de la creioane pentru educație, până la sateliți.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: A venit armata cu soluții să nu risipim milioane de dolari, că tot vorbeam despre drone, să distrugem aceste drone de zeci de mii de euro? Coreea de Sud are sisteme laser pentru distrugerea dronelor medii, Turcia are sisteme laser pentru distrugerea dronelor mici. România are în vedere să achiziționeze astfel de sisteme, să-și adapteze achizițiile astfel încât să nu rămânem blocați în contractele vechi, care poate nu se mai potrivesc noilor amenințări.

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: De fiecare dată când s-a deschis acest subiect, am subliniat că avem unul dintre cele mai bine organizate sisteme de supraveghere electronică la granițele naționale.

Pe de altă parte, am subliniat că avem cea mai mare lungime a granițelor cu Ucraina: 630 de kilometri. Este aproape imposibil să acoperi tot acest spațiu cu mijloace de combatere a dronelor.

În situația în care ați spus dumneavoastră, avem programe foarte multe, avem anumite misiuni în desfășurare în care angajăm capabilități de lovire corespunzătoare cu amenințările pe care le avem.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Dacă NATO decide că, în condițiile actualelor amenințări, e nevoie ca pe teritoriul României să fie depozitate arme nucleare?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: E o decizie politică, nu mai este o decizie militară.

Mihaela Bîrzilă, realizatoare Antena 3 CNN: Dar ar implica riscuri pentru România o astfel de decizie?

Gen. Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării: Riscuri întotdeauna sunt. Când v-ați conectat la o rețea de apă publică există un risc. Același lucru, pot să spun, bine, diferența este enormă. Nu vreau să duc în derizoriu discuția, dar în orice acțiune de securitate națională există un risc.

