Șeful Armatei spune că toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma: „Să-și apere familiile. Suntem pregătiți să-i învățăm”

Șeful Armatei spune că toți românii ar trebui să știe să tragă cu arma. Foto: Facebook/MApN

Toţi cetăţenii României, indiferent de sex sau de vârstă, ar trebui să aibă cunoştinţe minimale de folosire a armelor, a declarat șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Într-un interviu oferit jurnalistei Antena 3 CNN Mihaela Bîrzilă, acesta a afirmat că Armata Română este pregătită pentru astfel de instruiri ale populației. „Putem derula programe de instruire și pregătire pentru toți cetățenii, fie bărbați, fie femei”, a adăugat șeful Armatei. Interviul exclusiv va fi difuzat la Antena 3 CNN de la ora 20.00.

Mihaela Bîrzilă: Liderii europeni au sfătuit populația să își facă provizii pentru trei zile, ca măsură de precauție în cazul unui risc major. Dumneavoastră aveți acasă provizii pentru trei zile?

Gen. Gheorghiță Vlad: Eu și familia mea avem. Cred că fiecare familie ar trebui să se gândească la asta. Chestiuni simple - o lanternă cu baterii în sertar, provizii în caz de pană de curent - fac parte din pregătirea pentru siguranța națională, fie că vorbim de cutremur sau inundații. Uitați-vă la ce se întâmplă în Constanța: toate nenorocirile ne prind mereu nepregătiți. Sunt multe state care au programe pentru pregătirea populației - Danemarca, Finlanda, de exemplu, au ghiduri puse la dispoziția oamenilor pentru a ști cum să reacționeze în situații de criză.

În România, dacă șeful apărării ar spune brusc „de mâine trebuie să aveți asta și asta”, s-ar crea panică. În schimb, dacă Inspectoratul pentru Situații de Urgență publică un ghid pe site, aproape nimeni nu-l citește. De aceea cred că trebuie să facem mai multă educație. Să mergem în școli, licee, universități și să pregătim tinerii pentru viitor. Educația și securitatea încep în familie. Afganii au un proverb frumos: dacă vrei o familie educată, trimite un bărbat la școală; dacă vrei o națiune educată, trimite o femeie la școală.

Mihaela Bîrzilă: Se va reintroduce armata obligatorie în România?

Gen. Gheorghiță Vlad: Nu în momentul de față. Nici pe departe. Proiectul legii privind pregătirea populației pentru apărare introduce un nou concept: serviciul militar în termen voluntar. Tinerii ar putea veni timp de patru luni pentru o pregătire militară de bază, ar primi soldă pe perioada instruirii și, la final, un beneficiu echivalent cu trei salarii medii brute pe economie.

Mihaela Bîrzilă: Câți români știu în acest moment să tragă cu arma, domnule general?

Gen. Gheorghiță Vlad: Nu pot să vă dau o cifră exactă. Dar mi-aș dori să avem un sistem ca în Israel sau Elveția, unde fiecare cetățean, indiferent de sex, origine socială sau religie, știe să tragă cu arma și are cunoștințe minime pentru a-și apăra familia.

Mihaela Bîrzilă: Ați putea face o propunere concretă în acest sens? Să se ajungă la pregătirea populației civile pentru război, ca toată lumea să aibă o minimă instruire?

Gen. Gheorghiță Vlad: Da. Legea pe care am propus-o este un prim pas. Dar trebuie continuată prin programe de pregătire a tineretului și dezvoltarea capacităților necesare.

Mihaela Bîrzilă: Ați făcut referire la sistemele din alte țări. În Israel, de exemplu, și femeile fac pregătire militară. Ar trebui și în România femeile să fie integrate în astfel de programe? De la ce vârstă?

Gen. Gheorghiță Vlad: Sigur că da. România are deja o politică deschisă față de integrarea femeilor în armată - peste 20% dintre cadrele active sunt femei. Avem una dintre cele mai democratice politici din regiune în acest sens, fără discriminări bazate pe sex. Același lucru trebuie promovat și în societate. Din punct de vedere legal, pregătirea militară poate începe de la 18 ani.

Mihaela Bîrzilă: Este armata pregătită pentru astfel de instruiri ale populației?

Gen. Gheorghiță Vlad: Bineînțeles. Am spus mereu că, dacă avem instrumentul legal și resursa asigurată din bugetul de stat, restul ține doar de organizare - masă, cazare, facilități de instruire. Da, avem această capacitate și putem începe chiar de anul viitor, în funcție de fondurile alocate. Putem derula programe de instruire și pregătire pentru toți cetățenii, fie bărbați, fie femei.