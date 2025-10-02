Stagiu militar voluntar și pe bani: Cum poți face armata, ce vei învăța în 4 luni și ce sumă primești la finalul instruirii

Proiectul legii armatei voluntare va merge spre adoptare în Parlament, după ce va fi aprobat în guvern. Foto: Facebook/MapN

Guvernul Bolojan urmează să aprobe astăzi două proiecte de lege considerate esențiale pentru apărarea României. Este vorba despre noua lege a apărării naționale și legea care introduce posibilitatea efectuării serviciului militar voluntar pentru tinerii între 18 și 35 de ani.

Proiectul legii care prevede posibilitatea tinerilor „să facă armata” pe bază de voluntariat a fost inițiat de MApN încă din luna iulie a anului 2022, la patru luni după declanșarea invaziei Ucrainei de către Rusia.

După mai bine de trei ani, perioadă în care documentul a circulat pe „circuitul de avizare” ministerial, actul normativ intră, în final, pe „circuitul de adoptare”: după aprobarea proiectului în guvern, el urmează a fi trimis în Parlament pentru a fi adoptat.

Astfel, cetățenii români, bărbați și femei, cu vârste cuprinse între 18-35 de ani și care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă vor putea solicita să se instruiască pe durata unui stagiu de 4 luni de zile.

Stagiul va include un „program de pregătire de militară de bază”. Organizarea și desfășurarea acestui program urmează a fi stabilite printr-un ordin de ministru.

Orientativ, regulamentul instrucției de front pentru militarii români, aprobat în 2009, poate fi consultat aici.

Ca sursă alternativă de comparație, „instrucția de bază” în armata SUA prevede o perioadă de instruire de 10 săptămâni, în care militarii învață poziții, comenzi de bază, mânuiri de armă, deplasări în formație, lupta corp la corp, orientarea în spațiu, tehnici de prim-ajutor, trageri cu armamentul de infanterie etc.

„Pe timpul derulării programului de pregătire militară de bază, militarii voluntari în termen beneficiază gratuit de cazare, drepturi de echipare și de hrană, asistență medicală și medicamente, precum și de indemnizație lunară similare militarilor în termen cu grad de soldat”, se arată în proiectul ale MApN.

Mai exact, recruții vor primi o soldă lunară de circa 3.000 de lei pe lună.

La finalul stagiului, recrutul va primi, de asemenea, un „bonus financiar”, sub forma unei indemnizații „reprezentând trei câștiguri salariale medii”, care, la valoarea actuală înseamnă în jur 27.000 de lei.

În plus, recruții voluntari care sunt deja angajați nu își vor pierde locul de muncă pe durata instrucției de patru luni: angajatorii fiind obligați să suspende temporar contractele de muncă.

La finalul celor 4 luni de instrucție, recruții pot opta să intre în armată și să devină militari profesioniști. Cei care nu doresc, vor fi automat trecuți în rezerva operațională.

Ionuț Moșteanu: „Avem probabil cea mai avansată legislație dintre țările europene”

O altă lege care va fi aprobată în ședința de guvern este cea a apărării naționale, act normativ care a rămas neschimbat din 1994.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că noua lege include și măsuri pentru a simplifica lanțul decizional în operațiuni: Comandantul de la locul operațiunii va putea da ordine direct, astfel încât să se reducă timpul de reacție în situații critice, cum ar fi interceptarea dronelor.

Ministrul Apărării a remarcat totodată că, din punct de vedere juridic, România are una dintre legislațiile cele mai avansate în domeniu în regiune, alături de Polonia.

„Am fost la Forumul de Securitate de la Varșovia. Am discutat cu multă lume 2 zile. Cred că avem probabil cea mai avansată legislație din punctul ăsta de vedere, dintre țările europene, noi și polonezii, dar avem anumite lucruri cred că mai bine detaliate față de ceilalți și, din punct de vedere legal, cum spuneam, suntem acoperiți. Rămân celelalte două componente. Prima este să le observăm din timp, să le vedem venind și aici lucrăm mult cu aliații și vom primi echipamente suplimentare din această operațiune anunțată de NATO acum două săptămâni.

Discuțiile operaționale sunt în curs, multe detalii ce vor fi clarificate în perioada care urmează și ne vor ajuta să le vedem mai bine, mai din timp și, pe de altă parte, rămâne partea de doborâre a dronelor, unde avem nevoie de mai multe capabilități de air defence și de apărare antiaeriană la sol.

„Eu mi-aș dori să iasă într-o formă cât mai apropiată de forma în care intră în Parlament, dar, bineînțeles, pot veni idei foarte bune din orice parte și de aici încolo vom începe să introducem acest nou program de armata voluntară, de militari voluntari în termen, prin care tinerii să vină să aibă această experiență civică și profesională și apoi cei mai buni dintre ei să rămână să devină militari profesioniști”, a precizat ministrul Apărării.