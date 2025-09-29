Câți bani vor primi tinerii care se duc voluntari patru luni în Armată și care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească

Ministrul Apărării vrea să adopte până la finalul anului proiectul de modificare a legii privind pregătirea populației pentru apărare. FOTO Facebook Armata Română

Ministrul Apărării vrea să adopte până la finalul anului proiectul de modificare a legii privind pregătirea populației pentru apărare, care prevede un stagiu de 4 luni de armată pentru tinerii între 18 și 35 de ani. Cei apți din punct de vedere medical vor putea să se înscrie voluntar pentru acest stagiu, plătit la final cu trei salarii medii brute.

Modificarea legislativă are ca scop scăderea mediei de vârstă a armatei operaționale, care este acum îmbătrânită.

Așadar, acest stagiu este făcut doar la cerere, nu devine obligatoriu și se adresează tuturor cetățenilor români cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, atât femei cât și bărbați. Nu există o anumită categorie care poate participa la acest tip de stagiu militari.

Ca să fie admiși, trebuie să aibă cetățenie română, domiciliu stabil în țară, să nu aibă condamnări penale și să fie apți din punct de vedere fizic și psihologic.

Pe parcursul celor 4 luni, participanții vor primi solda lunară a unui militar, cazare și masă în unitatea în care vor face pregătirea, iar la finalul stagiului, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 3 salarii medii brute, adică în jur de 27.000 de lei.

Aceste proiect este pregătit de Ministerul Apărării Naționale încă de acum câteva luni. MApN și-a mai dorit în trecut să treacă acest proiect prin Parlament, însă el abia acum este finalizat și ar urma, spun surse politice, să se regăsească pe agenda Executivului în această săptămână.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat, în urmă cu o săptămână, la Antena 3 CNN că proiectul pentru serviciul militar voluntar are ca scop să „avem o rezervă a armatei mai mari, mai pregătită și mai tânără”. El spune că rezerva Armatei Române este „îmbătrânită” după ce serviciul militar obligatoriu a fost abolit în 2007.

Scopul este să instituie această noțiune nouă de militar voluntar în termeni prin care tinerii, băieți și fete, să vină să facă armata patru luni, sunt retribuiți la finalul acestor patru luni de zile și apoi rămân în rezerva armatei române. Din rândul lor îi ținem pe unii care-și doresc să fie militari profesioniști sau pe care îi dorim noi”.

Întrebat cum va funcționa acest serviciu militar voluntar pentru tinerii care lucrează, ministrul a spus că se lucrează la amendamente pentru ca angajatorii să dea tinerilor voluntari un concediu special de patru luni pentru efectuarea stagiului militar.

„O să aibă un soi de concediu, o să poată să plece de la muncă și apoi să revină. Cu siguranță e un principiu la care ținem foarte mult și dacă nu e articulat în draft acum va fi după ce trece din comisiile din Parlament. În 2026, în România va exista stagiul militar voluntar”, a spus Moșteanu la Antena 3 CNN.

Întrebat și despre posibilitatea revenirii stagiului militar obligatoriu în România, Moșteanu a răspuns: „Orice se poate dacă e voință politică dar eu cred că nu e cazul”.