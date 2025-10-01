Guvernul adoptă joi legea stagiului militar voluntar. Anunțul ministrului Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a spus că „rezerva este destul de îmbătrânită. E nevoie să o întinerim” / foto: Hepta

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a declarat miercuri seara, la Antena 3 CNN, că, în ședința de Guvern de joi, 2octombrie, vor fi aprobate două proiecte de lege esențiale pentru sistemul de apărare: Legea apărării naționale și legea privind pregătirea populației pentru apărare, care introduce serviciul militar voluntar pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. „Rezerva este destul de îmbătrânită. E nevoie să o întinerim. Cei mai buni dintre ei mi-aș dori să rămână și să devină militari profesioniști”, a precizat acesta.

„Ele merg către Parlament și acolo Parlamentul le va dezbate în comisiile de raport și în cele două Camere și, în final, vor fi aprobate de Parlament. Sunt două legi importante și noi am parcurs vara asta toți pașii de avizare interinstituțională. Am luat avizul din CSAT săptămâna trecută.

Mâine aprobăm în Guvern și trimitem către Parlament, unde vom veni din partea ministerului la toate dezbaterile care vor avea loc în Parlament, pentru a veni cu argumente și împreună cu colegii parlamentari, în final, să avem aceste două legi în Monitorul Oficial, două legi importante: Legea apărării naționale, care nu s-a mai schimbat din 94 de când s-au întâmplat multe lucruri, am intrat în NATO, am intrat în UE și cealaltă lege, cea pentru pregătirea populației pentru apărare, legat de pregătirea populației pentru apărare, introduce acel concept de militar voluntar în termen.

Tinerii între 18 și 35 de ani vor putea veni să facă armata voluntar patru luni de zile, vor primi și o remunerare pentru asta și, astfel, ne asigurăm că întinerim rezerva operațională a Armatei Române, pentru că armata obligatorie s-a suspendat la începutul lui 2007. Rezerva este destul de îmbătrânită. E nevoie să întinerim această rezervă. Cei mai buni dintre ei mi-aș dori să rămână după ce văd despre ce este vorba, să rămână, să devină militari profesioniști în cadrul armatei”, a declarat ministrul Apărării, în direct la Antena 3 CNN.

Ionuț Moșteanu: „Avem probabil cea mai avansată legislație dintre țările europene”

Ministrul a mai subliniat că legile includ și măsuri pentru a simplifica lanțul decizional în operațiuni. Comandantul de la locul operațiunii va putea da ordine direct, astfel încât să se reducă timpul de reacție în situații critice, cum ar fi interceptarea dronelor.

Ministrul a remarcat totodată că, din punct de vedere juridic, România are una dintre legislațiile cele mai avansate în domeniu în regiune, alături de Polonia

„Am fost la Forumul de Securitate de la Varșovia. Am discutat cu multă lume 2 zile. Cred că avem probabil cea mai avansată legislație din punctul ăsta de vedere, dintre țările europene, noi și polonezii, dar avem anumite lucruri cred că mai bine detaliate față de ceilalți și, din punct de vedere legal, cum spuneam, suntem acoperiți. Rămân celelalte două componente. Prima este să le observăm din timp, să le vedem venind și aici lucrăm mult cu aliații și vom primi echipamente suplimentare din această operațiune anunțată de NATO acum două săptămâni.

Discuțiile operaționale sunt în curs, multe detalii ce vor fi clarificate în perioada care urmează și ne vor ajuta să le vedem mai bine, mai din timp și, pe de altă parte, rămâne partea de doborâre a dronelor, unde avem nevoie de mai multe capabilități de air defence și de apărare antiaeriană la sol.

Și aici a fost unul din mesajele transmise și săptămâna trecută, când am avut discuția vineri, pe video call cu miniștrii statelor de pe est și de pe flancul estic și la fel și la Varșovia am transmis același mesaj.

E nevoie de mai multe capabilități de apărare antiaeriană de la sol. Astea sunt lucruri care se vor completa, se vor rezolva în timp, alături de aliați.

Ați văzut că în toate aceste incursiuni și provocări ale rușilor, s-a dovedit de fiecare dată că colaborarea aliată a fost cheia și este foarte importantă pentru viitor”, a mai precizat oficialul.

El a atras atenția asupra dezinformării din spațiul public și a spus că perioada de dezbatere parlamentară va fi folosită pentru a explica și detalia prevederile.

„Sunt niște lucruri foarte importante și chiar e important să fie dezbătute în Parlament. Sunt multe dezbateri în societate și multă dezinformare. De aceea e nevoie să folosim perioada următoare pentru a clarifica toate detaliile. Mergem cu ele în Parlament, vom vedea în ce formă.

Eu mi-aș dori să iasă într-o formă cât mai apropiată de forma în care intră în Parlament, dar, bineînțeles, pot veni idei foarte bune din orice parte și de aici încolo vom începe să introducem acest nou program de armata voluntară, de militari voluntari în termen, prin care tinerii să vină să aibă această experiență civică și profesională și apoi cei mai buni dintre ei să rămână să devină militari profesioniști”, a încheiat ministrul Apărării.