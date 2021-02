Învățătoarea care a atacat doi elevi cu spray lacrimogen în sala de clasă a fost condamnată la închisoare

Incidentul s-a petrecut în anul 2019, la o şcoală din comuna Santău, iar femeia se angajase în urmă cu doar trei zile, ca suplinitor, dar preda de 13 ani. La școala din Satu Mare preda la clasa întâi și a atacat atunci doi copii, care au avut nevoie ulterior de îngrijiri medicale.

După mai bine de un an, magistraţii au pronunţat şi sentinţa în acest caz. Profesoara a fost condamnată la 1 an şi 8 luni de închisoare cu suspendare, după ce expertiza medico-legală a stabilit faptul că aceasta are probleme psihice şi discernământ diminuat, cu toate că iniţial a fost declarată aptă din punct de vedere medical şi psihologic, potrivit adevarul.ro.

Femeia intrase la clasă pentru a-şi ţine ora, iar la un moment-dat unul dintre elevi a dorit să iasă afară din clasă pentru a merge în curte la joacă, însă profesoara nu i-a permis acest lucru, din cauza că nu se aflau în pauză. După ce un alt elev a intervenit, profesoara a scos spray-ul lacrimogen, pulverizându-l în faţa copiilor

O fată şi un băiat au fost trimişi la spital, cu probleme la ochi, în timp ce directorul şcolii a chemat poliţia. Agenţii au reţinut-o pe învățătoare.

„Sigur că am întrebat-o: doamnă, ce aţi făcut? Am dat cu spray? Dar care a fost motivul? Pentru că au fost neastâmpăraţi”, declara la acel moment Ciprian Balog, directorul şcolii.

Învățătoarea a spus că ar fi fost agresată de cei doi elevi și s-a simțit amenințată, motiv pentru care a recurs la acest gest.

