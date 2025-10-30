Invenție 100% românească, devenită realitate la Cluj Napoca: „Facem bani din deșeuri”

Stația de dezintegrare moleculară a deșeurilor din Cluj transformă deșeurile într-o sursă regenerabilă de energie. Foto: Antena 3 CNN

Deșeurile se transformă în energie verde în România. O tehnologie românească revoluționară reușește să producă curent electric din deșeuri menajere, fără fum, fără reziduuri, 100% ecologic. Stația de dezintegrare moleculară a deșeurilor construită de Consiliul Județean Cluj este prima fabrică de acest fel din Europa.

Stația de dezintegrare moleculară a deșeurilor din Cluj transformă deșeurile într-o sursă regenerabilă de energie. Capacitatea va fi de 60.000 t/an, iar producția estimată este de până la 56.000 de megawați pe an.

„De fapt, producem energie din gunoaie, producem bani din gunoaie. Clujul va putea procesa până la 60.000 t/an, ceea ce înseamnă că vom produce cam cât consumă un oraș de 25.000 de locuitori – cam toate instituțiile, școlile, grădinițele și aeroportul la un loc în județul nostru. Practic, e o invenție 100% românească. Mă bucur că acum doi ani l-am girat cu încredere pe acest domn care a umblat vreo 20 de ani, cred eu, cu invenția lui și nimeni nu l-a băgat în seamă. Și mă bucur că putem, iată, să facem bani. Pe de o parte, încasăm bani de la cei care vor aduce gunoaiele aici, pe de altă parte, energia produsă va aduce bani. 100% este energie verde”, a explicat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Invenția este 100% românească și aparține unui specialist în chimie. Odată cu această inaugurare, Clujul devine primul județ din România care va gestiona inteligent problema deșeurilor.

„Acum un an am primit autorizația de construcție. Aici era un teren viran. Într-un an am reușit să facem această clădire, utilajele – bani investiți de CJ Cluj, peste 85% au rămas în România. Sper ca și la alte investiții să fie la fel”, a declarat inventatorul Szakacs János.

Reprezentanții autorităților locale din țară sunt interesați de modul în care funcționează noua instalație, iar în viitor ar putea aduce aici deșeurile pentru a fi valorificate ecologic, spun oficialii Consiliului Județean Cluj.