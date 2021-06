Fiica afaceristului ucis din Arad, dialog controversat cu europarlamentarul Gheorghe Falcă

Surse din anchetă spun că autopsia cadavrului lui Ioan Crişan a fost finalizată. Iar astăzi vor urma mai multe percheziţii. Se vor verifica toate autoturismele care au intrat şi au ieşit zilele acestea din Arad şi în special zona fermei de somn african. Se verifica inclusiv spălătoriile auto.

Există un cerc de suspecți, printre care şi cunoscuți. Apar însă şi înregistrări ale unor convorbiri pe care Ioana Crişan, fiica omului de afaceri, le-a avut cu oameni politici de prim-rang. Una dintre acestea este cu fost primar al Aradului, actual europarlamentar, Gheorghe Falcă. Aceasta se plânge edilului de fostul sot.

Gheorghe Falcă: Vreau să știu facă pot să am cu el o discuție, de a ne vedea la o masă.

Laura Crișan: Eu i-am propus lui Sergiu multe variante, dar el nu a acceptat niciuna. El a vrut așa cum vrea el. Am zis: OK, hai să împărțim jumătate din jumătatea ta, pentru că tu ai un asociat. Și zic: Uite, ai atâtea camioane care valorează atâta. Eu nu vreau valoarea lor. Eu vreau 10.000 de euro pe camion, sau, nu știu. "N-am bani. De unde vrei să-ți dau bani?" Zic: Scrie-mi pe foaie și nu trebuie să-i dai azi, îi dai în... pentru că eu în firma aia am investit niște bani. "Auzi? O să ți-i dăm." Și plus, mama mea care, venea la maică-mea și el și celălalt asociat: "Mimi - așa-i zicem noi - ne dai niște bani?"

Astăzi, familia e așteptată la morgă pentru a ridica trupul neînsuflețit al lui Ioan Crişan. Surse din anchetă spun că afaceristul executat in stil mafiot avea amanta. Totodată se ia in calcul ipoteza ca asasinul sau asasinii să fie şi de altă naționalitate.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal