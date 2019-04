Ion Cristoiu, informație-bombă: Augustin Lazăr pleacă!

foto: captura Antena 3

Jurnalistul Ion Cristoiu a dat o informație bombă despre Augustin Lazăr.

Ion Cristoiu a spus că Augustin Lazăr va pleca din funcție.

”Din întâmplara de la Timișoara am reținut un anunț sigur. Am auzit ce a declarat Augustin Lazăr la Timișoara. Am reținut un lucru. Este un anunț sugerat, de fapt, dar eu știu mai multe. Augustin Lazăr are deja decizia de pensie. Aceasta este o știre! El pleacă”, a zis Cristoiu în emisiunea România 9 realizată de Ionuț Cristache.

Procurorul general al României, Augustin Lazăr, a declarat luni, la Timişoara, că transmite tinerei generaţii de procurori Premiul Speranţa de la Societatea Timişoara, la care se mai adaugă şi un Minister Public independent.

"La finalul mandatului de procuror general am un mesaj pentru tânăra generaţie. Transmit tinerei generaţii de procurori acest premiu împreună cu un Minister Public independent. Nimeni nu va putea spune că am transmis un Minister Public supus politic, dimpotrivă. Acesta va fi un standard care împreună cu Premiul Speranţa va fi standardul european pentru ceea ce este de făcut mai departe", a afirmat Augustin Lazăr.