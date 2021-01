Ion Cristoiu: "De ce m-am vaccinat? Ca să nu fiu tratat, nu peste mult timp, ca un cetățean de mâna a doua"

”Așadar, m-am vaccinat.

Un filmuleț postat pe cristoiublog.ro, în Jurnalul meu video, mă surprinde zicând două vorbe istorice, potrivit tradiției deja instaurate de Klaus Iohannis.

Aceea de a nu face nimic din ceea ce e omenesc – inclusiv de a te spăla pe dinți sau a te bărbieri în oglindă – fără a spune ceva istoric și, evident, transmis contemporanilor în direct sau înregistrat.

Spre deosebire de Klaus Iohannis, eu am rostit vorbele istorice nu după, ci în timp ce mi se făcea vaccinul, gol până la brâu. În timp ce mi se făcea vaccinul, pentru că doar atunci am fost filmat. La bustul gol, deoarece am ajuns la vaccinare în grabă, fără a-mi putea pregăti pentru momentul antologic un tricou, precum Florin Cîțu. Grație tricoului, Florin Cîțu a putut transmite contemporanității, în timp ce se vaccina, o zicere celebră, sub formă scrisă pe pânză. Eu însă, cum eram gol până la brâu, n-aveam cum proceda astfel, numai dacă nu-mi trecea prin cap să-mi scrijelez pe piele un slogan pro-vaccinare.

”Am explicat de ce mă vaccinez. Nu pentru că aș avea încredere în vaccin, ci pentru că, din câte-mi dau eu seama, un cetățean nevaccinat va fi atât în România, cât și în lume un paria”

În mai multe rânduri, inclusiv în postarea video de luni seara, am explicat de ce mă vaccinez. Nu pentru că aș avea încredere în vaccin, ci pentru că, din câte-mi dau eu seama, un cetățean nevaccinat va fi atât în România, cât și în lume un paria. După declarația Ursulei von der Leen, președinta Comisiei Europene, despre posibilitatea unui pașaport de circulație pentru cei vaccinați, mai mulți lideri, între care și Klaus Iohannis, au bombănit față de o asemenea propunere. Pe tărâmurile noastre mereu mioritice, chiar și iarna, autoritățile au dat asigurări că o asemenea discriminare nu se va petrece.

La nivel oficial, atât în România, cât și în Uniunea Europeană, nu cred că se va decide în favoarea unei discriminări.

Înseamnă asta că eu m-am înșelat și mă înșel susținând că un cetățean nevaccinat va fi un paria în România și în lume, un cetățean second hand? Firește că nu.

”Cei care refuză să se vaccineze sunt deja ținta unor acuzații grave. Venite nu de la autorități, ci de la cetățenii care vor să se vaccineze”

La nivel oficial nu se va impune o asemenea discriminare. Spre deosebire de dictaturi, care încalcă de-a dreptul libertățile individuale, democrațiile le încalcă în chip subtil, continuând să declare public, în chip ipocrit, că le respectă. Lockdown-ul din România și din Europa a însemnat o gravă încălcare a libertății individuale de a circula. Cenzurarea site-urilor care puneau la îndoială Pericolul Coronavirus a contrazis libertatea de expresie. Închiderea bisericilor a fost un atentat la libertatea religioasă. În dictaturi lockdown-ul ar fi fost impus pur și simplu. În democrații, el a fost impus sub protecția înflorită a fel de fel de farafastâcuri democratice. Starea de urgență n-a fost proclamată de Klaus Iohannis în chip dictatorial. Ea a fost supusă aprobării Parlamentului. Da, dar până la urmă, drepturile omului au fost încălcate mai abitir decât în dictatură. Cu ajutorul Parlamentului.

Lucrurile se vor petrece aproape identic și în cazul vaccinării.

În comunism, vaccinarea era obligatorie. În democrație așa ceva e imposibil. Vaccinarea e benevolă. Prin urmare, în democrație, oamenii sunt liberi să nu se vaccineze. Nu li se va putea impune vaccinarea nici măcar prin introducerea discriminării, impunând oficial pașaportul de vaccinare.

Da, dar așa cum se vede deja din campania plătită de Guvern, cei care refuză să se vaccineze sunt deja ținta unor acuzații grave. Venite nu de la autorități, ci de la cetățenii care vor să se vaccineze.

Succesul vaccinării ca soluție anti-Pandemie depinde categoric de vaccinarea tuturor cetățenilor

Oficial un cetățean va putea să nu se vaccineze.

În practică, va fi imposibil. Asta pentru că, după ce va trece îmbulzeala din primele zile ale vaccinării, din etapa a doua (îmbulzeală care nu anunță un succes al vaccinării, deoarece așa e la început) numărul doritorilor o să scadă. Succesul vaccinării ca soluție anti-Pandemie depinde categoric de vaccinarea tuturor cetățenilor. Și în clipa când se va realiza că mulți cetățeni refuză sau șovăie să se vaccineze, vor intra în joc inițiativele așa-zis particulare:

Firme mari și mici vor primi în sediu, la muncă, doar angajații care vor avea certificat de vaccinare sau, în lipsa acestuia, testul făcut cu o zi înainte. Cui dracu îi dă mâna să se testeze în fiecare zi? Autoritățile vor declara că n-au ce face, e vorba de inițiativa particulară. Patronii sau managerii vor argumenta că ei le-ar da drumul și celor nevaccinați, dar restul salariaților, vaccinați deja, se opun intrării în clădire.

La fel va fi la urcarea în avion, la intrarea într-un mall, la intrarea într-o policlinică. Nimeni nu condiționează intrarea cetățenilor de posesia unui certificat de vaccinare. Da, dar ceilalți cetățeni, clienți, cer să nu fie admiși nevaccinații. Nu de alta, dar sunt un pericol. Și cetățenii chiar vor cere ca la intrarea într-un mall să se arate certificatul de vaccinare.

Optimiștii îmi vor replica spunând că și vaccinații sunt cetățeni conștienți de necesitatea respectării stricte a libertății de a te vaccina, și, prin urmare, vaccinații vor admite existența, alături de ei a nevaccinaților.

Așa să fie?

Vaccinați-vă dacă nu vreți să fiți paria ai României și ai Lumii

Păi să reamintim că Guvernul a înființat o linie directă pentru cetățenii care voiau să toarne pe cei ce nu purtau mască.

Să reamintim că presa, în care lucrează cei mai luminați cetățeni, a denunțat fără să clipească pe cei ce nu purtau masca, reclamând sancționarea acestora de către organele de ordine.

Sfatul meu e așadar următorul:

Vaccinați-vă dacă nu vreți să fiți paria ai României și ai Lumii!”, scrie Ion Cristoiu pe blogul personal.