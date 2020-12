Ion Iliescu a anunțat că nu va vota la alegerile parlamentare 2020. Care este motivul

Ion Iliescu nu vrea să voteze de teama virusului COVID-19 care încă face multe victime. Fostul președinte nu va solicita nici măcar urna mobilă pentru a fi siguri că virusul SARS-CoV2 nu găsește astfel o portiță de intrare.

Atât Ion Iliescu cât și soția sa Nina au împlinit în luna martie a acestui an 90 de ani și intră în grupa persoanelor cu risc crescut, scrie Cancan.

Partenera de viață a lui Ion Iliescu afirmă că starea de sănătate a soțului ei este una foarte bună și că în această perioadă evită să intre în contact cu prea multe persoane.

Teama celor doi este întemeiat, mai ales că șefa secției unde obișnuiau să meargă pentru a vota a avut COVID-19. Soții Iliescu s-au testat de Covid-19, iar rezultatul a fost negativ.

"Suntem acasă, suntem în ordine. Vineri a și ieșit din casă de trei ori că a mers la stomatolog. Nu avem coronavirus, am făcut testul și nu avem. Nu am cerut urna mobila de data asta. Și după aia am constatat că șefa secției respective a avut coronavirus și de regulă șefa venea cu urna.

Și am zis să ne învățăm minte, nu mai cerem. În general nu am ieșit, nu am ieșit, dar am avut… avem și un ajutor în gospodărie. De 4 ori pe săptămână, o zi pe săptămână facem curățenie generală cu ajutorul unei firme care trimite 2 doamne, nici ele nu au, nici noi nu avem (n.r. coronavirus). Băieții de la SPP întotdeauna intră cu mască și se dezinfectează pe mâini”, a declarat Nina Iliescu, pentru Realitatea Plus.