ÎPS Teodosie, o nouă perspectivă despre vaccin: "Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive”

ÎPS îşi arată susţinerea faţă de iniţiativa Patriarhului Daniel care a anunțat că Biserica Ortodoxă Română va difuza materiale informative despre vaccinare în eparhii, printr-o broșură intitulată “Vaccinarea împotriva COVID-19 în România. Gratuită. Voluntară. Sigură.”

După ce luni de zile s-a declarat sceptic în privinţa existenţei virusului SARS-Cov-2, ignorând măsurile şi restricţiile pentru răspăndirea infectării cu Covid-19, arhiepiscopul Teodosie al Tomisului invocă lipsa de informare din partea autorităţilor.

Noua poziţie, mai îngăduitoare faţă de vaccinare, vine după ce, chiar de Bobotează, sublinia că tinerii care recuperaseră crucile au făcut vaccinul anti-coronavirus înotând în mare, înotul fiind cel mai natural și sănătos vaccin.

„Sunt într-un studiu foarte bun și am gânduri pozitive. Am dobândit niște cunoștințe, pe care nu le aveam, de la cineva care a studiat îndelung. Și nu am fost informați. Nu umblăm cu păreri. Umblăm cu cunoștințe solide, științifice”, a spus ÎPS Teodosie pentru europafm.

Arhiepiscopul Teodosie a evitat să spună dacă se va vaccina.

Preoții ar trebui vaccinați anti-COVID în etapa a doua a campaniei naționale de imunizare a populației, etapă care începe în câteva zile. Autoritățile au expediat deja mii de broșuri către bisericile din toată țara.

Preoții din Arhiepiscopia Tomisului nu par, însă, prea grăbiți să se imunizeze și spun că vor mai studia documentele. ÎPS Teodosie spune că nu se va vaccina din cauza contra-indicațiilor.

“Eu am alergii și nu mă vaccinez”, a declarat acesta pentru Antena 3.

Până în acest moment nu există o statistică în ceea ce privește personalul clerical și ne-clerical care dorește să se vaccineze.