JTI mizează pe produsele cu risc redus. Yunosuke Miyata: Este categoria cu cel mai mare potențial de profit viitor

Yunosuke Miyata, directorul Diviziei Relații cu Investitorii și Mass-Media al JTI. Foto: Captură Antena 3 CNN

Marile companii internaționale din industria tutunului investesc masiv în produse cu risc redus, în inovație și în extindere globală, ca motor al dezvoltării acestei industrii în anii următori. Asta face şi o importantă companie globală, de origine japoneză, care lansează produse doar după perioade de studii și cercetare științifică, respectând în același timp legislațiile locale. Reglementările și taxarea acestor produse sunt importante în dezvoltarea sectorului. Yunosuke Miyata, directorul Diviziei Relații cu Investitorii și Mass-Media al JTI, a spus pentru Antena 3 CNN că această categorie "reprezintă un potenţial uriaş de profit".

"Din 2022 până în 2024, am investit aproximativ 300 de miliarde de yeni (N.r. - puţin peste 1,6 miliarde de euro), iar aceste investiții includ și variațiile valutare și acoperă marketingul, activitățile de cercetare și dezvoltare și cheltuielile de capital. În perioada 2025–2027, influențată de prețul foarte scăzut al yenului față de alte monede, un factor important, vom investi încă 650 de miliarde de yeni (N.r. - peste 3,6 miliarde de euro)", a spus el.

Miyata subliniază că produsele cu risc redus sunt "categoria cu cel mai mare potenţial de profit".

"Credem că aceasta este categoria cu cel mai mare potențial de profit viitor și că va începe să contribuie semnificativ la indicatorii noștri financiari principali. De asemenea, credem că până la finalul acestui an vom putea continua extinderea geografică globală cu n.r: noul nostru produs pentru a acoperi 80% din piețele globale pentru produsele noastre.

Ambiția noastră pentru categoria produselor cu risc redus la nivel global este să atingem un procent mediu de două cifre, între 10 și 20%, din segmentul produselor noastre pe piețele-cheie până în 2028. De asemenea, ne așteptăm să atingem pragul de rentabilitate pentru această categorie până în același an", a adăugat el.

Potrivit lui, produsele JTI cu risc redus sunt cele mai preferate de consumatori.

"Considerăm că segmentul produselor noastre din categoria globală a produselor cu risc redus este, probabil, cel mai avansat din punct de vedere al reglementărilor fiscale. De asemenea, este categoria cea mai preferată de consumatori. Cei mai mulți utilizatori de produse cu risc redus provin dintre foștii consumatori de produse combustibile tradiționale, iar majoritatea dintre aceștia migrează către produsele noastre", a explicat el.

Potrivit lui, reglementările pentru produsele cu risc redus "ar trebui să se bazeze întotdeauna pe dovezi științifice, nu pe speculații"

"În primul rând, reglementările diferă foarte mult de la o țară la alta. Noi, ca și companie, respectăm toate legile și reglementările din țările în care operăm — aceasta este condiția de bază.

În general, credem că reglementările pentru produsele cu risc redus și, în special, pentru produsele noastre ar trebui să se bazeze întotdeauna pe dovezi științifice, nu pe speculații. Acest lucru ajută la crearea unui teren de joc echitabil pentru noi și pentru competiție, permițând dezvoltarea în continuare a acestei categorii și menținerea competitivității.

Cum produsele noastre au un potențial de risc redus, mulți consumatori sunt atrași de această caracteristică. Nu spunem că nu există niciun risc, dar există potențial de reducere a riscului. Considerăm că acest lucru ar trebui să rămână întotdeauna o opțiune pentru consumatori", subliniază el-

Mai mult, el spune că "oamenii ar trebui să aibă libertatea de a alege produsul care corespunde preferințelor lor".

"Indiferent de reglementare, credem că oamenii ar trebui să aibă libertatea de a alege produsul care corespunde preferințelor lor. Transparența privind potențialul de risc redus trebuie menținută permanent, iar reglementările ar trebui să se bazeze pe dovezi și fapte științifice.

De aceea, considerăm că orice interdicție totală ar fi o măsură extremă, deoarece, de cele mai multe ori, reglementările trebuie să fie adecvate și proporționale cu datele științifice existente", a concis Miyata.