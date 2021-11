1 Decembrie 2021 – Ziua Naţională a României | Parada militară se vede la Antena 3 | Programul complet al evenimentelor

Românii din ţară, dar şi de peste hotare sunt invitaţi la parade, spectacole şi acţiuni dedicate acestei zile, printre care proiecţii video sau concerte, unele dintre acestea putând fi urmărite şi online.

Programul manifestărilor de 1 decembrie 2021 la București

La parada militară de 1 Decembrie 2021 ce se va desfășura în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti vor participa 1500 de militari şi specialişti din MApN, MAI, SRI, STS şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu mijloace tehnice terestre şi aeriene.

Anul acesta, vor participa în premieră transportoarele blindate Piranha 5 și formații cu sisteme de rachete Himars și Patriot.

Festivitatea va începe la ora 11:00, cu intonarea imnului național și executarea a 21 de salve de tun.

Președintele Klaus Iohannis va depunde apoi o coroană de flori în memoria eroilor români care au murit pe câmpurile de luptă, precum și pentru victimele COVID-19. Se va ține, de asemenea, un moment de reculegere.

Pe 1 decembrie, Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" începe seria de evenimente intitulată "Muzeul Satului... în sărbătoare!", care se va închide în 5 decembrie. Programul începe cu un târg cu obiecte şi bucate tradiţionale româneşti, iar cei mici sunt aşteptaţi de 1 decembrie să descopere frumosul meşteşugurilor populare în ateliere de creaţie. Ca în fiecare an, Asociaţia Tradiţia Militară va susţine pe aleile muzeului o demonstraţie militară în uniforme de epocă.

În Capitală, vizitatorii vor beneficia de acces gratuit la Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Colecţiilor de Artă, Muzeul K.H. Zambaccian şi la Muzeul Theodor Pallady.

Opera Naţională Bucureşti ne invită în foaier, de la ora 18:30, la Spectacolul dedicat Zilei Naţionale a României. Lucrările prezentate aparţin exclusiv zonei componisticii româneşti, în interpretarea soliştilor operei. Evenimentul se înscrie în stagiunea dedicată celebrării a 100 de ani de la instituţionalizarea primei scene lirice româneşti, "Opera 100".

Tot cu ocazia Zilei Naţionale a României, Teatrul Naţional Bucureşti va prezenta câteva evenimente speciale. Astfel, pe parcursul întregii zile de 1 decembrie, mai exact la orele 12:00, 15:00 şi 18:00, sunt programate, în regim gratuit, trei tururi ghidate ale spaţiilor din incinta TNB. Fiecare grup de vizitatori va putea avea un număr de maximum 15 persoane, iar înscrierile vizitatorilor pentru participarea la Turul Ghidat al TNB pot fi făcute la Agenţia de Bilete a teatrului.



Începând cu ora 17:00, va putea fi vizionată pe faţada Sălii "Ion Caramitru" a TNB, o proiecţie video sub titlul "Mari actori ai Naţionalului, de Ziua Naţională!". Trecătorii care vor ajunge aici, în intervalul orar 17:00 - 22:00, vor putea asculta înregistrări inedite ale vocilor unora dintre marii actori ai Teatrului Naţional, care au marcat istoria teatrului românesc, aşa cum sunt George Vraca, Gheorghe Cozorici, George Calboreanu, Ovidiu Iuliu Moldovan, Ilinca Tomoroveanu, Leopoldina Bălănuţă, Mircea Albulescu. Vor putea fi ascultate versuri din Scrisoarea a III-a de Mihai Eminescu şi alte fragmente literare din literatura naţională.



De la ora 18:00, on-line, pe TNB-TV, canalul de youtube al TNB, va putea fi urmărită în sistem live-streaming, una dintre conferinţele din celebra serie Conferinţele Teatrului Naţional. Sub titlul "Limitele aşteptării", expozeul a fost prezentat de Ion Caramitru în data de 28.01.2009, la Teatrul Naţional Bucureşti şi are la bază discursul din 1992, prezentat de Ion Caramitru în Camera Comunelor din Marea Britanie în care sunt prezentate fragmente din istoria României în context european, într-o viziune personală şi interesantă a regretatului om de cultură.



Programul Antena 3 de Ziua Naţională

De Ziua Naţională a României, Antena 3 promite spectacol total şi emoţie prin numeroasele reportaje pregătite, dar şi transmisiuni live pe parcursul zilei.

06.00 – 09.00 – Matinal cu Ana Iorga, Maria Linda şi Andrei Tomescu

09.00 – 11.00 – Ediţie specială cu Nadina Câmpean şi Răzvan Dumitrescu

11.00 – 12.30 – Parada militară cu Sabina Iosub şi Radu Tudor

12.30 – 14.00 – Cooking show cu vedetele Antena 3

14.00 – 14.30 – Ediţie specială cu Lorena Burlacu şi Andreea Dumitrache

14.30 – 16.00 – Cooking show cu vedetele Antena 3

16.00 – 16.30 – News Magazine cu Mihaela Bîrzilă

16.30 – 18.00 – Cooking show cu vedetele Antena 3

18.00 – 19.00 – News Hour with CNN

19.00 – 20.00 – Ediţie specială cu Sabina Iosub

20.00 – 23.00 – Ediţie de gală cu Cătălina Porumbel

23.00 – 00.30 – Concertul „Tot ce-i românesc nu piere” – Tudor Gheorghe



Programul manifestărilor de 1 decembrie 2021 la Alba Iulia

08.00-10.00 – Marșul Unirii, itinerant Autogara Alba Iulia – Esplanada Catedralei Încoronării, tinerii basarabeni

11.00 Primirea Soliilor din Cetățile de Scaun. Proclamația Unirii

Citirea “Rezoluțiunii Adunării Naționale de la Alba Iulia”, discursuri

Reconstituire istorică, Sala Unirii

12.00 – Te Deum, Catedrala Încoronării

13:00 – Declarația de la Alba Iulia

Citirea Rezoluției Adunării Naționale de la Alba Iulia – Biserica Română unită cu Roma, Greco-Catolică și lansare de baloane tricolore, Monumentul Unirii

15.00 – Ceremonie militară de depunere de coroane și jerbe de flori, Monumentul Unirii

Ceremonie militară – defilare Bulevardul 1 Decembrie

16.00 – Povestea Armatei Române 1918-1922

Intrarea Armatei române în Alba Iulia; Paradă de front; Citirea Proclamaţiei Încoronării – Animaţie culturală, cu participarea Fanfarei Județului Alba

Centrul de Cultură Augustin Bena – Poarta I – Poarta a III-a – Sala Unirii

17.00 – Vernisaj Expoziție anuală UAP Alba Iulia, Galeriile municipale de artă

18.00 – „Gala Tezaure Umane Vii”, Sala Unirii

Transmisiune live: ecranele din Cetatea Alba Carolina și pe paginile de socializare ale instituțiilor organizatoare

19:00 – Concert extraordinar de folclor ,,ALBA UNEȘTE ROMÂNIA” și lansarea ORCHESTREI ROMÂNE DE FOLCLOR, prima orchestră de uniune națională

Difuzare în premieră: ecranele din Cetatea Alba Carolina și pe paginile de socializare ale instituțiilor organizatoare, TVR 3, Tradițional TV, Orizont Tv și cu distribuire pe plan internațional către toate Misiunile Diplomatice ale României și Institutele Culturale românești din străinătate.

20.00 – La mulți ani, ROMÂNIA! - Spectacol de drone, Parcul Unirii

Manifestări de Ziua Națională în țară

La Timișoara, ceremoniile de 1 Decembrie se desfășoară cu începere de la ora 11.00, în Piața Libertății. După serviciul religios, discursuri și depuneri de coroane, va avea loc defilarea Detasamentului de Onoare.

La ora 18.00 – Aprinderea iluminatului festiv de sarbatori in centrul Timisoarei, deschiderea Targului de Craciun si spectacol dedicat Zilei Nationale a Romaniei – spectacol Ansamblul Timisul – solisti invitati: Olguta Berbec, Angelica Flutur, Razvan Rados, Petrica Miulescu-Irimica – feat. TM GROOVE

La Cluj-Napoca, pe data de 1 decembrie 2021, începând cu ora 12.00, va avea loc o ceremonie militară de depunere de coroane de flori, organizată la Monumentul Voievodului Mihai Viteazul, urmată de defilarea detașamentului de onoare și a tehnicii de luptă și survolul aeronavelor Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”. Tot la Cluj-Napoca, intrarea este liberă, între orele 11:00 şi 17:30, pentru toţi cei care vor ajunge la Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei.

La Iași, ceremoniile dedicate Zilei Naționale încep de la orele 11.00, în Piața Palatului Culturii. După intonarea Imnului Național al României, „Deșteaptă-te, române!”, se va oficia serviciul religios și vor fi rostite alocuțiuni de către oficialitățile locale și reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și Episcopiei Romano – Catolice. Coroanele de flori vor fi depuse la monumentul ecvestru al domnitorului Ștefan cel Mare. Ulterior, pe strada Anastasie Panu va avea loc defilarea detașamentelor de onoare ale Garnizoanei Iași, cu un efectiv de 200 de militari.

La Craiova, ceremonia militar – religioasă dedicată sărbătoririi Zilei Naționale va începe la ora 11.00, în Piaţa A.I.Cuza. Parada militară este preconizată a începe la ora 11.40.

Constănţenii sunt aşteptaţi miercuri, 1 decembrie 2021, la ora 18:30, în sala Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" la spectacolul "Românie, de Ziua Ta", prezentat în cadrul Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului Ediţia a 47-a.



Manifestări de Ziua Națională în diaspora

Ambasada României în Republica Moldova și Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău cu sprijinul Televiziunii Române și a Centrului Național de Artă „Tinerimea Română” invită publicul telespectator la un concert festivdedicat Zilei Naționale a României, susţinut de Orchestra Română de Tineret sub bagheta maestrului Cristian Mandeal; soliști: Monica Bejenaru (voce) și Simina Croitoru (vioară).

Concertul va fi difuzat pe data de 1 decembrie 2021, de TVR Moldova, de la ora 21.00 și de TV Moldova 1, de la ora 16.00. Emisiunea de la TVR Moldova va fi precedată de discursul rostit de Daniel Ioniță, ambasadorul Românei în Republica Moldova cu ocazia Zilei Naționale a României.

Ziua Națională a României la Bruxelles și Luxemburg, este sărbătorită printr-un recital online al tinerilor pianiști Ioana Andreescu și David Petre. Recitalul va fi înregistrat, iar materialul video va fi prezentat pe canalele online ale Ambasadei României la Haga și ale ICR Bruxelles în data de 1 decembrie 2021.

ICR Stockholm, Ambasada României în Regatul Suediei și Ambasada României la Oslo celebrează Ziua Națională a României, miercuri, 1 decembrie 2021, prin trei evenimete extraordinare, realizate în parteneriat cu unele dintre cele mai prestigioase instituții din România, Filarmonica „George Enescu”, Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și Muzeul Național „George Enescu” din București.

ICR Stockholm transmite miercuri 1 decembrie 2021, pe canalele online, înregistrările unui concert susținut de Filarmonica „George Enescu”, condusă de maestrul Christian Badea și a spectacolului „Opinia publică”, produs de Teatrul „Radu Stanca” din Sibiu. De asemenea, de Ziua Națională a României va fi deschisă pentru public la sediul Ambasadei României la Oslo, expoziția outdoor itinerantă cu tema “Enescu 140”, dedicată compozitorului George Enescu.

Cu ocazia Zilei Naționale a României, Ambasada României la Washington, în parteneriat cu Centrul de Cultura Augustin Bena - Alba, va prezenta Concertul extraordinar de folclor "Alba Unește România", miercuri, 1 decembrie 2021, ora 7PM EST. Concertul va fi susținut de Orchestra Română de Folclor, proiect cultural al Centrului de Cultură „Augustin Bena” Alba și va putea fi vizionat pe pagina de Facebook a ambasadei.

Ambasada României în Republica Portugheză și ICR Lisabona celebrează Ziua Naţională a României, joi, 2 decembrie 2021, printr-un concert extraordinar susținut de mezzo-soprana Ruxandra Donose, acompaniată la pian de Cristian Niculescu. Recitalul va avea loc în auditoriul „Madre de Deus“ al Museu Nacional do Azulejo din Lisabona.

Cu ocazia celebrării zilei de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, podul Abdoun din Amman, Regatul Hașemit al Iordaniei, va fi iluminat timp de trei zile în culorile drapelului Românie.

