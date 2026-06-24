Administratorul postului online „Radio Camarad”, care făcea propagandă legionară, a fost trimis în judecată

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Administratorul postului „Radio Camarad”, un bărbat de 58 de ani, a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, după ce, timp de aproape doi ani, a promovat în spaţiul public ideologia Mişcării Legionare şi idei antisemite. Cazul a fost documentat de Antena3.ro încă din ianuarie anul trecut, când postul continua să emită în pofida a peste 200 de sesizări penale.

Procurorii arată că, în perioada 20 ianuarie 2024-22 decembrie 2025, bărbatul în vârstă de 58 de ani, în mod continuu, prin intermediul postului de radio online „Radio Camarad”, administrat de acesta şi accesibil prin două website-uri găzduite pe servere din afara teritoriului României, a utilizat în public simboluri legionare, a promovat idei, concepţii şi doctrine legionare, inclusiv prin punerea la dispoziţia publicului de documente, discursuri, cântece şi materiale propagandistice, cu caracter legionar şi antisemit, a promovat cultul unor persoane asociate Mişcării Legionare şi vinovate de săvârşirea de crime de război, a justificat şi legitimat această organizaţie, a negat, contestat, minimalizat şi distorsionat Holocaustul, crimele istorice şi represiunile antievreieşti, precum şi a desfăşurat o activitate de propagandă menită să reabiliteze şi să promoveze Mişcarea Legionară şi ideologia acesteia în spaţiul public, scrie Agerpres.

Cauza penală a fost înregistrată ca urmare a unei sesizări înaintate de Consiliul Naţional al Audiovizualului către organele de urmărire penală, menţionează anchetatorii.

De asemenea, sursa citată precizează că procurorul de caz a emis o ordonanţă de suprimare a accesului la conţinutul ilegal, prezentat mai sus, comunicat unui furnizor de servicii de găzduire domeniu cu sediul în afara teritoriului României şi mai multor furnizori ai serviciului de streaming audio live, cu sediul în România, reuşindu-se sistarea serviciului de streaming audio live.