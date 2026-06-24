Camelia Bogdan a pierdut un nou proces. Afirmațiile false ale judecătoarei au creat un „prejudiciu moral“ pentru Grivco

Fosta judecătoare Camelia Bogdan a fost de două ori exclusă din magistratură de Consiliul Superior al Magistraturii. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Curtea de Apel Constanța a publicat motivarea hotărârii în dosarul în care fosta judecătoare Camelia Bogdan a fost chemată în judecată de Societatea Grupul Industrial Voiculescu și Compania SA (GRIVCO). Instanța a constatat caracterul ilicit al declarațiilor făcute de Bogdan într-un interviu acordat presei pe 20 august 2024, în care aceasta lansase acuzații grave și nefondate la adresa companiei.

Camelia Bogdan solicitase strămutarea dosarului de la București, iar Înalta Curte a aprobat cererea, trimițând cauza la Curtea de Apel Constanța. Nu este, însă, prima dată când o instanță stabilește că Bogdan a acționat ilicit prin declarațiile sale publice vizând GRIVCO și pe fondatorul trustului Intact, Dan Voiculescu.

Judecătorii constănțeni au reținut în motivare că afirmațiile Cameliei Bogdan nu reprezintă „o simplă judecată de valoare, exprimată într-un registru critic sau polemic, ci o imputare factuală stigmatizantă“. Curtea a stabilit totodată că Bogdan „nu a făcut dovada unei baze factuale suficiente care să susțină gravitatea acuzațiilor formulate“ și că aceasta avusese „obligația de a respecta exigențele bunei-credințe și de a dispune de o bază factuală suficientă". Afirmațiile ei au depășit limitele libertății de exprimare, constituind o faptă ilicită prin „formularea și difuzarea unor afirmații factuale grave, lipsite de o bază factuală suficientă, de natură a aduce atingere dreptului la reputație al reclamantului“.

Un element central al motivării îl constituie constatarea privind lipsa oricărei diligențe minime din partea fostei judecătoare: „Curtea constată existența culpei, întrucât pârâta Camelia Bogdan a acționat fără a verifica în mod real și serios veridicitatea informațiilor“.

Consecința directă a acestor afirmații nefondate și a mediatizării lor a fost, potrivit instanței, un „prejudiciu moral, rezultând din afectarea onoarei, demnității și imaginii publice a GRIVCO“, iar „atingerea adusă reputației GRIVCO este consecința directă a afirmațiilor imputate pârâtei Cameliei Bogdan și a mediatizării acestora." Curtea a constatat că sunt întrunite toate condițiile răspunderii civile delictuale și a obligat-o pe Bogdan la plata cheltuielilor de judecată, reținând că „intimata pârâtă se află în ipoteza prevăzută de textul de lege, aceea de a fi pierdut procesul“.

Într-un proces anterior, Curtea de Apel București constatase că declarațiile publice ale Cameliei Bogdan din mai multe interviuri și articole au caracter ilicit, hotărâre menținută definitiv de ÎCCJ în martie 2025.

În septembrie 2025, Înalta Curte a consemnat într-o altă decizie definitivă că, în dosarul ICA, Camelia Bogdan a săvârșit „abuz în serviciu“, deși răspunderea penală era prescrisă: „Înalta Curte constată, în acord cu susținerile petenților, că activitatea judiciară desfășurată de intimată cu încălcarea legii nu s-a limitat doar la pronunțarea deciziei penale nr. 888/08.08.2014, ci a continuat și ulterior pronunțării acestei decizii. Se constată astfel că interesul pentru cauza în care a fost pronunțată decizia penală mai sus menționată s-a manifestat și ulterior pronunțării acesteia, intimata desfășurând în perioada ce a succedat o serie de activități nelegale și neregulamentare“.

Fosta magistrată acumulase deja, anterior acestor procese civile, un record disciplinar fără precedent în magistratura română. În 2017, CSM a exclus-o din magistratură pentru incompatibilitate și conflict de interese – judecând dosarul ICA în timp ce participase la cursuri organizate de Ministerul Agriculturii, instituție care era parte civilă în același dosar. A doua excludere a venit în 2018, pentru manipularea sistemului ECRIS de repartizare aleatorie a dosarelor. Hotărârea a rămas definitivă în 2022. În al doilea caz, Bogdan crease un complet fantomă și pronunțase o sentință ilegală, desființată ulterior de Înalta Curte.

Mugur Ciuvică, despre decizia Curţii de Apel Contanţa în cazul Cameliei Bogdan

„Da, este o problemă continuă cu doamna Camelia Bogdan. Ea, în 2014, deja au trecut 12 ani, a dat cea mai stalinistă sentinţă din istoria postdecembristă din România – cea cu dosarul ICA, (...) pentru a-l băga la închisoare pe domnul Dan Voiculescu, care era adversarul lui Traian Băsescu. Au făcut dosarul ăla, au dat sentinţe peste sentinţe – doamna Camelia Bogdan cu confiscări, o nebunie, absolut o nebunie.

Doamna Camelia Bogdan dând o sentinţă, evident, abuzivă, noi vorbeam pe vremea aia, dar, între timp, s-a pronunţat şi justiţia că acea sentinţă a fost abuzivă, spunând că judecătoarea Camelia Bogdan a comis, ce să vedeţi, fix abuz în serviciu. Doar că s-a prescris între timp. Ce este deja de domeniul, nu ştiu... şi medical, că trece de spaţiul juridic – de atunci încolo, doamna Camelia Bogdan, deci, un judecător, care a dat o sentinţă, după aceea, se ţine de capul celor judecaţi de ea. Încontinuu, încontinuu face diverse demersuri.

Ce spuneţi dumneavoastră este vorba de diverse afirmaţii, practic, înjurături, că aşa spune şi onorata instanţă de la Constanţa, în legătură cu firme, foste firme cred, deja, nu ştiu dacă mai e vreuna în funcţiune, firme care au aparţinut domnului Dan Voiculescu. Şi sunt o mulţime de minciuni şi calomnii. (...)“, a declarat Mugur Ciuvică, preşedintele Grupului de Investigaţii Politice, miercuri, în cadrul unei intervenţii telefonice la Antena 3 CNN.