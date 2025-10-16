Carmen Dan este audiată la DNA. Procurorii au deschis un dosar în care este pomenit şi Cristi Borcea

Carmen Dan este audiată la DNA în dosarul în care sora ei e acuzată că a vândut maşini de lux şi apartamente pe care nu le deţinea. Sursa foto: Facebook/Carmen Dan

Carmen Dan este audiată la DNA, în dosarul în care sora ei este acuzată că s-a folosit de numele fostei ministre de Interne şi al lui Cristi Borcea pentru a vinde maşini de lux şi apartamente pe care nu le deţinea, informează Antena 3 CNN.

Joi dimineaţă, în momentul sosirii la DNA, pentru audieri, Carmen Dan a avut o primă reacţie pa marginea acestui subiect: "O să constat organele de cercetare. Am aflat târziu. Ce credeți că pot să spun? Nu avem o relaţie ... (n.r. - cu sora ei). Am trimis-o către organele de cercetare. Nu eram apropiate".

Conform unor surse citate de Antena 3 CNN, numele lui Carmen Dna şi Cristo Borcea erau folosite de sora fostei ministre de Interne pentru a vinde maşini de lux şi apartamente pe care nu le deţinea.

Au fost 16 percheziţii domiciliare

16 percheziții domiciliare au avut loc, joi, în mai mute judeţe, precum în Ilfoc, dar şi în Bucureşti. Procurorii aduc, în acest caz, acuzaţii de înşelăciune cu consecinţe cu deosibit de grave. Vizate sunt sora lui Carmen Dan şi o afaceristă. Cele două ar fi escrocat mai multe persoane, printre care medici stomatologi. Le promiteau vânzarea, la un preţ avantajos, a unor apartamente în centrul Capitalei şi a unor autoturisme de lux.

S-a dovedit a fi o escrocherie, astfel încât vorbim de sute de mii de euro pe care le-au dat medicii pentru a obţine acele bunuri. Pentru a fi convingătoare, sora lui Carmen Dan s-a folosit de calitatea surorii ei, dar şi de o pretinsă relaţie de prietenie pe care ar avea-o cu Cristi Borcea.

Ar urma să fie audiate şi Crisi Borcea şi alte persoane pentru a verifica dacă ele ştiau despre aceste escrocherii.