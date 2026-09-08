Cetățeanul rus acuzat că pregătea acte de sabotaj în România a fost arestat pentru 30 de zile

1 minut de citit Publicat la 21:50 08 Sep 2026 Modificat la 21:50 08 Sep 2026

Spionul rus, după ce a ieşit de la DIICOT, marţi. SRI a dejucat un plan de sabotaj al Rusiei. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN & Getty Images

Curtea de Apel București a dispus marți arestarea preventivă pentru 30 de zile a cetățeanului rus acuzat de săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune, scrie Agerpres.

Cetățeanul rus a fost reținut marți de DIICOT, fiind dus apoi în instanță cu propunere de arestare preventivă.

„Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, în perioada februarie-iulie 2026, în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată, a identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar.

De asemenea, a realizat și transmis fotografii, privind tehnica forțelor armate române/aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă, la mai multe obiective (baze) militare românești și multinaționale, situate pe raza județelor Cluj, Constanța, Călărași, Ilfov și a municipiului București, fapte care, prin natura lor, au pus în pericol securitatea națională”, a transmis DIICOT într-un comunicat de presă.

La rândul său, Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că, în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA și servicii partenere externe, a prevenit comiterea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul României, cu implicarea unui cetățean rus stabilit în țara noastră.

Conform Serviciului, începând din februarie 2026, cetățeanul rus s-a aflat în monitorizarea SRI, făcând obiectul unei investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și a unor infrastructuri critice.

„Datele obținute indică un tipar acțional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 și 2025: cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov pe durata prezenței pe teritoriul național.

De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale”, a precizat SRI.