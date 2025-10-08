CSM critică din nou reforma pensiilor magistraților. Guvernul Bolojan este acuzat că "sfidează autoritatea judecătorească"

CSM critică din nou reforma pensiilor magistraților. Guvernul Bolojan este acuzat că "sfidează autoritatea judecătorească".

Consiliul Superior al Magistraturii critică dur reforma pensiilor magistraților inițiată de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Reprezentanții CSM avertizează că modificările propuse pun în pericol independența justiției și afectează grav statutul magistraților. Instituția acuză factorul politic că a ales să sfideze autoritatea judecătorească și să ignore apelurile la dialog venite din sistemul judiciar, informează Agerpres.

„Autoritatea judecătorească se confruntă cu o situație de o gravitate excepțională, generată de atitudinile inacceptabile ale unor exponenți ai factorului politic la adresa sistemului judiciar, care au culminat cu inițierea și adoptarea demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor și procurorilor”, a transmis CSM, într-un comunicat de presă dat publicităţii miercuri.

Consiliul a reamintit că a atras în repetate rânduri atenția asupra riscurilor generate de climatul de ostilitate creat împotriva magistraților, prin declarații politice și campanii mediatice menite să discrediteze sistemul judiciar și să-l culpabilizeze pentru situația economică și socială a țării.

Potrivit CSM, factorul politic a perseverat „în atitudinea de sfidare a autorității judecătorești, manifestând niciun fel de deschidere pentru dialog și cooperare”.

Instituția subliniază că problemele semnalate rămân actuale, întrucât „niciuna dintre cauzele care au generat reacția sistemului judiciar nu a fost înlăturată”. Consiliul avertizează că nu există preocupare reală privind impactul acțiunilor politice asupra independenței justiției, „garanția fundamentală a dreptului cetățeanului la un proces echitabil”.

„În mod regretabil, în pofida perioadei de timp trecute de la reacția fermă a sistemului judiciar, factorul politic a perseverat în atitudinea de sfidare a autorității judecătorești, nemanifestând nici o deschidere pentru dialog și cooperare onestă, ci continuând în aceeași retorică a culpabilizării magistraților români”, se mai arată în comunicatul CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii îi asigură pe judecători și procurori că va utiliza în continuare toate instrumentele legale pentru apărarea independenței justiției și a statutului magistraților, astfel încât să fie garantate drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor.

La sfârșitul lunii iulie, premierul Ilie Bolojan a anunțat un proiect legislativ care prevede creșterea vârstei standard de pensionare a magistraților la 65 de ani și limitarea pensiei la maximum 70% din ultimul salariu net, față de 80% din brut, cum este în prezent.

Legea a fost adoptată de Parlament, însă a fost atacată de Înalta Curte de Casație și Justiție la Curtea Constituțională, care a amânat de două ori pronunțarea în acest caz.