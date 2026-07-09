CSM declanșează concursul pentru admiterea în magistratură, deşi guvernul Bolojan nu a aprobat memorandumul de deblocare a posturilor

CSM declanșează concursul pentru admiterea în magistratură. Foto: Hepta

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, joi, declanșarea concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, chiar și în lipsa unui răspuns din partea Guvernului, a anunțat judecătorul Alin Ene, membru al CSM, notează Agerpres.

"CSM nu acceptă destabilizarea sistemului de justiție, indiferent cine și-ar dori-o. În contextul lipsei vreunui răspuns din partea Guvernului demis, azi, 9 iulie, plenul CSM și-a asumat, în unanimitate, să declanșeze concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii pentru 240 de posturi de auditor de justiție'', a scris Alin Ene pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, va fi declanșat concurs de admitere în magistratură pentru 110 posturi de judecător (+20 pe lista suplimentară) și 60 posturi de procuror (+15 pe lista suplimentară).

''Termenul limită pentru înscriere este 10 august. Prima probă a concursurilor, constând în testarea grilă de verificare a cunoștințelor juridice, va avea loc în data de 4 octombrie'', a transmis judecătorul.

Sursa foto: Alin Ene /Facebook

CSM acuză guvernul Bolojan că scade veniturile magistraților

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a criticat, în luna mai, prevederile noului proiect de lege a salarizării, care prevede scăderea, în 2027, a salariilor lunare brute pentru judecători. Magistrații consideră că astfel de prevederi „vor submina definitiv funcționarea justiției”.

„Prevederile proiectului de lege, prin conţinutul lor concret şi efectele pe care le vor produce în privinţa drepturilor salariale şi de natură salarială ale magistraţilor, subminează poziţia constituţională a puterii judecătoreşti ca putere în statul român, iar nu doar independenţa acesteia din punct de vedere financiar”, se arăta atunci într-un comunicat al CSM.

Noua lege a salarizării propusă de Ministerul Muncii prevede ca un judecător, cu o vechime între 5-10 ani, va avea un salariu lunar brut (cu sporuri incluse) cu 16% mai mic în 2027.