Elena Udrea, despre dosarul Telepatia: "A fost un plan al statului paralel, condus de Florian Coldea, pentru a se lovi în Antena 3"

Elena Udrea. FOTO: Hepta

Elena Udrea a comentat, marţi seară, în direct la Antena 3 CNN, decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) care confirmă abuzurile judecătoarei Camelia Bogdan în dosarul "Telepatia". Bogdan nu va fi judecată pentru abuz în serviciu deoarece fapta s-a prescris, dar magistraţii au stabilit că aceasta era incompatibilă, spunând, printre altele, că "soluţionarea civilă în raport cu Dan Voiculescu" a fost "nelegală".

"Hotărârea nu s-a bazat pe legea în vigoare la data faptelor, aşa cum s-a arătat. Mai mult, judecătoarea Camelia Bogdan era incompatibilă: avea un contract remunerat cu Ministerul Agriculturii – parte în dosar – şi, ulterior, a formulat cerere de intervenție într-un proces civil unde figurau aceleaşi părți. Aceste împrejurări devoalează o atitudine abuzivă, contrară legii, imparţialității și regulilor statului de drept, prin care dreptul la un proces echitabil a fost grav compromis", se arată, printre altele, în decizia ÎCCJ.

Elena Udrea a susţinut că dosarul în care a fost condamnat Dan Voiculescu a fost o „strategie a statului paralel, condus de Florian Coldea”, care controla Justiția. Scopul a fost acela de „a se lovi în Antena 3”.

Răzvan Dumitrescu: Putea doamna judecător, despre care Înalta Curte a zis ce a zis, să facă de capul ei toată povestea asta din dosarul Telepatia?

Elena Udrea: Rezultă şi din această decizie că dânsa n-a făcut de capul ei. E clar că n-a făcut-o singură, pentru că a fost adusă în dosar, n-a venit singură. Dar aceasta a fost o strategie pe care statul paralel a avut-o de atunci. Pe lângă decimarea clasei politice, a început o luptă cu televiziunile. Realitatea TV a fost scoasă din joc, împărţită între Realitatea de azi şi RTV, care a ajuns la Sebastian Ghiță, iar la Antena 3 soluţia care s-a găsit a fost să se meargă pe acest dosar, pentru a se lovi în Antena 3. A fost un plan. /…/ Strategia a aparținut statului paralel. Cei care controlau Justiţia au fost cei din statul paralel condus de Florian Coldea.”