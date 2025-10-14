FACIAS cere arestarea polițistului care a ucis un student și sancționarea procurorilor care au tergiversat ancheta

Părinţii lui Andrei sunt mutilaţi de durere şi acuză că dosarul este muşamalizat / foto: Antena 3 CNN

O expertiză criminalistică recent finalizată arată că polițistul Vlad Roșca este responsabil pentru moartea studentului de 19 ani, Andrei Șerban Ionescu, accidentat mortal în Poiana Brașov, și pentru rănirea gravă a unei alte tinere. Raportul, consultat de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), arată că agentul circula cu viteză excesivă, sub influența alcoolului și pe un drum cu acces interzis.

„La momentul accidentului, polițistul Vlad Roșca avea o alcoolemie de 1,70 g/l alcool pur în sânge, circula cu viteza de 73 km/h în localitate și a intrat pe strada Poiana Ursului pe un acces interzis”, se arată în raportul de expertiză tehnică criminalistică întocmit la 13 octombrie 2025 de către expertul Dr. Ing. Dragoș Sorin Dima.

Mai mult, documentul consemnează că „imediat după accident, acesta nu a acordat primul ajutor victimelor și nici nu a apelat serviciul de urgențe 112, stând pe marginea șoselei lângă telefon”.

Expertiza stabilește și faptul că „vizibilitatea oferită de iluminatul stradal era una foarte bună, de până la 70–80 de metri, iar condițiile meteo erau favorabile, fără a exista urme de alunecare sau derapare a autovehiculului”.

„Accidentul putea fi evitat chiar și la viteza de 73 km/h, dacă atenția șoferului ar fi fost concentrată asupra drumului”, este concluzia expertului.

FACIAS atrage atenția că raportul a fost finalizat abia la 10 luni de la tragedie, timp în care polițistul a rămas liber și chiar activ în funcție.

„În tot acest timp, polițistul care, conform documentului, l-a ucis pe Andrei Șerban Ionescu și a rănit grav o altă tânără s-a aflat în libertate și continuă să fie liber și astăzi”, precizează organizația.

În baza noilor probe oficiale, FACIAS solicită Ministerului Public „să dispună de urgență toate măsurile necesare pentru ca polițistul Vlad Roșca să nu rămână în libertate, întrucât reprezintă un pericol pentru siguranța cetățenilor”, și cere Inspectoratului de Poliție Județean Iași „să dispună imediat suspendarea acestuia din funcție”.

Totodată, organizația solicită CSM și Inspecției Judiciare „să finalizeze verificările și să sancționeze procurorii care nu au acționat conform obligațiilor legale”.

FACIAS reamintește că a sesizat deja CSM și Inspecția Judiciară „cu privire la întârzierile și neregulile din ancheta penală”, dar și Ministerul Public, căruia i-a cerut „să explice de ce ancheta uciderii lui Andrei Șerban Ionescu, desfășurată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, a fost tergiversată și de ce măsurile legale nu au fost aplicate”.