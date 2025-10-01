Zece luni de tăcere în dosarul lui Andrei, studentul ucis de un polițist beat, în Brașov. Părinții cer dreptate

Părinţii lui Andrei sunt mutilaţi de durere şi acuză că dosarul este muşamalizat / foto: Antena 3 CNN

Andrei, care era student la Facultatea de Automatică din București, a fost ucis cu maşina de un poliţist beat, care conducea pe contrasens. S-a întâmplat în urmă zece luni, dar de-atunci parcă toate instituţiile care anchetează tragedia s-au aliniat în spatele şoferului. L-au lăsat în libertate printr-o greşeală care nu mai poate fi reparată, nu au finalizat expertizele, nu au audiat martorii. Părinţii lui Andrei sunt mutilaţi de durere şi acuză că dosarul este muşamalizat. FACIAS cere public răspunsuri de la cei implicaţi, pentru tot lanţul de coincidenţe care ţin dosarul pe loc şi nu este trimis în judecată.

„De la început s-a încercat muşamalizarea cazului fiindcă criminalul este un mare poliţist din Iaşi, Vlad Roşca”, a declarat Șerban Ionescu, tatăl lui Andrei.

Şerban Ionescu era tată. Până acum aproape un an. Acum este un pensionar deznădăjduit, măcinat de durere amestecată cu furie şi revoltă. Pe 30 noiembrie 2024 unicul copil a murit într-un accident de circulaţie. Un poliţist beat la volan i l-a luat pe Andrei.

„A venit pe contrasens cu o viteză extraordinar de mare nu știu cât dar o să aflăm și i-a spuslberat. Pe el l-a lovit cu colțul stâng al mașinii, l-a lovit trimis în parbriz, parbrizul șoferului l-a răsturnat în parbizul din partea dreapta și l-a aruncat pe carosabil și a decedat aproape pe loc”, a mai declarat tatăl lui Andrei.

Andrei era de mână cu iubita. Andreea a supravieţuit cu multiple fracturi. Şoferul nici măcar nu a sunat la 112.

„A coborât din mașină după accident cu telefonul în mână. Vorbea la telefon în timpul ce a făcut accidentul. Vorbea la telefon, nu a dat niciun ajutor, primul ajutor, deci el ca polițist era instruit să acorde primul ajutor”, mai spune tatăl tânărului ucis.

Accidentul a fost provocat în Poiana Braşov. Şi tot de-atunci cei care nu mai sunt acum părinţi bat pe la toate uşile pentru a i se face dreptate lui Andrei.

„Tot sistemul parcă este în spatele lui ca un scut și vor să-l scoată basma curată”, susține bărbatul.

Înşiruirea de evenimente care au decurs după accident este nu doar un concurs de coincidenţe. Expertiza tehnică a maşinii a fost întârziată deoarece procurorul le-a spus părinţilor că nu sunt fonduri. Deşi oamenii au plătit-o din buzunar, expertiza nu s-a finalizat nici acum. Un procuror a uitat să ceară prelungirea arestului pentru poliţist.

Martorii care au sunat la 112 nu au fost audiaţi. Şi lista poate continua. Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov ne-a relatat ceea ce ştiam deja. Cine e produs accidentul, că se aşteaptă expertiza şi că şoferul are 3 acuzaţii.

„La nivelul acestei instituţii este înregistrat un dosar penal pentru ucidere din culpă”, a declarat Larisa Cornaciu, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov.

Nimic despre cum se poate ca un individ care a condus şi beat şi pe contrasens şi a ucis un om să nu fie nici acum trimis în judecată. Poliţistul avea 1,7 grame la mie alcool pur în sânge la prima probă, şi 1,54 la a doua probă. Am încercat să obţinem şi reacţia lui, însă nu a putut fi contactat. Iar şefii lui, de la IPJ Iaşi, unde s-a întors la muncă, au refuzat să comenteze acuzaţiile.

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a solicitat Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, Inspectoratului General al Poliției Române și Institutul Național de Expertize Criminalistice să comunice public motivele pentru care nici până în prezent nu s-a dispus o soluție în cazul morții tragice a studentului Andrei Șerban Ionescu.

La momentul decesului, acesta avea 21 de ani şi era student la Facultatea de Automatică din Bucureşti.