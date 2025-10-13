Fostul ministru Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv de ICCJ pentru luare de mită: „Nimeni nu poate fi condamnat dacă nu sunt probe”

Nicolae Bănicioiu. Sursa foto: Agerpres

Fostul ministru al Sănătății Nicolae Bănicioiu a fost achitat, luni, de instanța supremă în procesul care i-a fost intentat pentru luare de mită. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă.

Completul de 3 judecători a decis în urmă cu un an încetarea procesului pe motiv de prescripție, însă completul de 5 judecători a decis acum achitarea lui Nicolae Bănicioiu. Acesta scapă și de confiscarea a 1,3 milioane de lei.

Înalta Curte a explicat că procurorul DNA Marian Drăgulescu și-a bazat rechizitoriul doar pe denunțul afaceristului Dorin Cocoș și pe supozițiile celorlalte trei denunțătoare.

Instanța a reținut că întregul caz s-a bazat pe declarațiile unui martor, considerate necredibile și nevizibile. Martorul s-a plasat în situații improbabile, susținând că a auzit conversații ale inculpatului în spații publice - pe stradă, la telefon, sau la masa alăturată într-un restaurant.

Curtea a constatat că informaţiile furnizate de martor au caracter general, se bazează pe percepţii întâmplătoare şi neconfirmate, iar întregul caz nu are suport factual şi nici alte probe care să coroboreze acuzaţiile.

„Rezultă astfel că pe parcursul dosarului ambele complete de judecată au constat că nu sunt întrunite condițiile pentru atragerea răspunderii penale, nici unul dintre judecători neoptând pentru soluție de condamnare. Din analiza acestei spețe se desprinde cu claritate faptul că nu este necesară doar formularea unei acuzații penale ci este necesară probarea acesteia în condițiile unei justiții înfăptuite în condițiile unui stat de drept. Nimeni nu poate să fie condamnat dacă nu sunt probe concludente care să confirme vinovăția. Trimiterea în judecată fără probe suficiente afectează încrederea în justiție, fie încrederea în parchete fie în instanțele judecătorești, mai cu seamă în cazurile care suscită interes mediatic”, transmite Înalta Curte de Casație și Justiție.

Înalta Curte de Casație și Justiție decisese, pe fond, în octombrie 2024, achitarea fostului ministru al Sănătății și al Tineretului și Sportului, Nicolae Bănicioiu, pentru luare de mită.

Nicolae Bănicioiu fusese trimis în judecată de procurorii DNA în decembrie 2021, sub acuzația de trafic de influență și luare de mită. Procurorii susțineau că ar fi promis unor oameni de afaceri că va interveni pentru numirea sau menținerea în funcție a unor manageri de spital și ar fi primit, în schimb, aproape 4 milioane de lei.

Conform procurorilor, Nicolae Bănicioiu, ar fi comis infracțiunile între 21 decembrie 2012 și 7 aprilie 2015, perioadă în care ocupa funcția de ministru al Tineretului și Sporturilor.

El ar fi acceptat promisiunea a doi oameni de afaceri și ulterior ar fi primit în numerar, de la unul din cei doi oameni de afaceri, suma totală de 1.292.122 lei reprezentând dividende aferente anului 2013 distribuite de două societăți comerciale care comercializau bunuri către spitale publice/institute, susțineau procurorii.

Potrivit procurorilor, fostul ministru ar fi fost ajutat la comiterea acestei infracțiuni de trafic de influență de Cătălina Alexandra Furtună, trimisă și ea în judecată în acest dosar.

Cazul își are originea în anul 2012, când, potrivit declarațiilor lui Dorin Cocoș (fostul soț al Elenei Udrea), acesta ar fi apelat la Nicolae Bănicioiu — la acea vreme coordonator al Departamentului de Sănătate al PSD și ministru al Tineretului și Sportului — pentru a se asigura că directorii de spitale apropiați lui nu vor fi schimbați din funcții odată cu instalarea la guvernare a USL.

Cocoș ar fi pus la punct cu Bănicioiu o schemă de recompensare indirectă: o persoană apropiată ministrului, Cătălina Alexandra Furtună, urma să intre formal în acționariatul firmelor sale, cu un aport simbolic de 100 de lei, dar să încaseze dividende consistente — aproape 1,3 milioane de lei — în schimbul influenței promise de Bănicioiu asupra ministrului Sănătății de la acea vreme, Eugen Nicolăescu.