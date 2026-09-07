Fostul primar din Ştefăneştii de Jos a fost condamnat la 9 ani închisoare pentru că a violat o fată de 13 ani

Primarul Ionel Robert Ştefan a mai fost reţinut în iunie 2021 pentru viol. Foto: Getty Images

Fostul primar din comuna Ştefăneştii de Jos, Ionel Robert Ştefan, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la nouă ani închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru violarea unei fete de 13 ani, alături de alți bărbați, relatează Agerpres.

Ionel Robert Ştefan a fost găsit vinovat de săvârşirea infracţiunii de viol în formă continuată (două acte materiale, săvârşite în cursul lunii iunie 2018). Din pedeapsa de 9 ani primită de fostul edil se va scădea durata petrecută de acesta în arest preventiv sau arest la domiciliu - februarie 2022 - februarie 2024.



Fostul primar a fost achitat pentru săvârşirea infracţiunilor de lovire sau alte violenţe şi influenţare a declaraţiilor, iar pentru altă infracţiune de influenţarea declaraţiilor a fost încetat procesul penal ca urmare a prescrierii faptelor.



Alţi patru bărbaţi şi o femeie, care au traficat-o pe minoră sau au violat-o, au primit pedepse cuprinse 7 ani şi 18 ani.



Fata a refuzat să ceară despăgubiri în instanţă. Solicitarea procurorului, făcută în numele ei, privind plata unor daune a fost respinsă de judecători, astfel încât a fost ridicat sechestrul pus pe bunurile lui Ionel Robert Ştefan şi cele deţinute de ceilalţi condamnaţi.



Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Procurorii susţin că inculpaţii din acest dosar au traficat şi exploatat sexual în mod constant, în perioada 2017 - 2018, o minoră în vârstă de 13 ani.

Fata de 13 ani, victima traficului de persoane

Primarul Ionel Robert Ştefan a mai fost reţinut în iunie 2021 pentru viol, însă un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a decis atunci ca el să fie cercetat în libertate. Ancheta a fost preluată apoi de DIICOT, care l-a reţinut pe primar în februarie 2022.



Potrivit DIICOT, la sfârşitul anului 2017, profitând de starea de vădită vulnerabilitate generată de vârsta fragedă şi lipsa educaţiei, prin crearea aparenţei unei relaţii sentimentale (metoda „Loverboy”), unul dintre inculpaţi a recrutat o fată, în vârstă de 13 ani la acea vreme, în vederea exploatării sexuale.



Bărbatul a întreţinut relaţii sexuale cu fata şi, ulterior, a ameninţat-o cu divulgarea celor întâmplate părinţilor acesteia. De asemenea, bărbatul a exercitat acte de violenţă asupra fetei, pentru a o determina să facă tot ceea îi solicita (de exemplu, să se întâlnească cu el doar la solicitarea lui, să nu declare organelor de poliţie adevărul după ce a rămas însărcinată, să-şi mintă părinţii cu privire la relaţia lor). În plus, fata a fost constrânsă de bărbat, prin utilizarea de ameninţări şi acte de violenţă, să întreţină relaţii sexuale cu alţi doi inculpaţi.



Ulterior, spun procurorii, fata a fost recrutată de un alt inculpat din acest dosar, care a obligat-o să întreţină relaţii sexuale cu alte persoane.



„În cursul lunii iunie 2018, după ce persoana vătămată a fost înregistrată audio-video în timp ce recunoştea că şi-a început viaţa sexuală, un alt inculpat a recrutat aceeaşi persoană vătămată (în vârstă de 13 ani) în vederea exploatării sexuale.

În acest scop, aceasta a fost atrasă în locuinţa folosită de inculpat sub diferite pretexte (desfăşurarea unor activităţi de menaj contracost, organizarea unei petreceri sau vânzarea de obiecte vestimentare). Prin ameninţări cu divulgarea către părinţi a conţinutului înregistrărilor audio-video şi prin întrebuinţarea de violenţe, inculpatul a constrâns persoana vătămată să întreţină relaţii sexuale cu alţi doi inculpaţi.

În vederea îngreunării anchetei penale şi împiedicării tragerii la răspundere penală a autorilor, suspecţii au întreprins demersuri constând în influenţarea declaraţiilor persoanei vătămate în faţa organelor judiciare prin oferirea de foloase patrimoniale şi exercitarea de ameninţări asupra familiei minorei, pentru ca persoana vătămată să dea declaraţii mincinoase cu privire la identitatea adevăraţilor autori ai infracţiunii de viol”, afirmă DIICOT.



De asemenea, doi dintre inculpaţi l-au bătut pe cel care le-a povestit poliţiştilor despre situaţia fetei, acesta fiind internat de două ori în spital şi a necesitat îngrijiri medicale de 3-4 zile, respectiv 11-12 zile. În timpul procesului, bărbatul agresat a refuzat să ceară daune de la cei care l-au bătut.