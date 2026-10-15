Guvernul pierde definitiv procesul cu ÎCCJ: 5 miliarde de lei pentru magistrați. Peste 400.000 de bugetari s-au judecat cu statul

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Guvernul și Ministerul Finanțelor sunt obligate, printr-o decizie definitivă, să plătească drepturile salariale restante ale magistraților, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a câștigat joi procesul pe care chiar ea îl deschisese împotriva Executivului. Miza este uriașă pentru bugetul statului, de aproximativ 5 miliarde de lei, iar fiecare zi de întârziere la plată ar urma să vină cu penalități.

Instanța supremă a respins recursul făcut de Guvern și de Ministerul Finanțelor și a menținut decizia Curții de Apel București din 5 mai. Prin acea hotărâre, Executivul a fost obligat să plătească banii datorați magistraților, inclusiv prin rectificare bugetară, adică prin modificarea bugetului în timpul anului pentru a găsi sumele necesare.

De unde vin banii datorați

Restanțele provin din majorări salariale acordate retroactiv magistraților prin hotărâri judecătorești, majorări care nu au mai fost plătite efectiv. Adică judecătorii și procurorii au câștigat în instanță dreptul la sume mai mari pentru perioade trecute, însă statul nu a pus deoparte banii necesari pentru a le achita.

Termen de 10 zile și penalități zilnice

Curtea de Apel București a stabilit încă din mai că, din momentul în care decizia rămâne definitivă, Guvernul și Ministerul Finanțelor au la dispoziție 10 zile pentru a o pune în aplicare.

Dacă nu respectă termenul, statul riscă penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere, la care se adaugă o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie, tot pentru fiecare zi de întârziere.

Decizia vine într-un moment complicat pentru finanțele publice, în condițiile în care România are de peste cinci luni un guvern interimar, care nu poate face rectificarea bugetară, una dintre primele sarcini pe care le va avea viitorul Executiv condus de Luca Niculescu.

Înalta Curte: Guvernul nu a alocat banii, deși știa de ei

Purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți, Victor Alistar, a explicat că necesarul de bani fusese calculat și justificat, însă Guvernul a ales să nu-l includă în buget.

Potrivit acestuia, plata unor obligații stabilite prin lege și confirmate de instanțe nu este o opțiune pe care Executivul o poate accepta sau refuza după bunul plac.

„S-a menționat că, deși necesarul de fonduri a fost fundamentat de către ordonatorul de credite, Guvernul nu a alocat resursele necesare stingerii obligațiilor bugetare. În acest context, trebuie avut în vedere că, deși Executivul este cel care are prerogativa de a duce la îndeplinire politica fiscal-bugetară a statului, această prerogativă trebuie exercitată strict și limitativ, în limitele legii”, a declarat Victor Alistar.

El a explicat și ordinea în care, în opinia Înaltei Curți, ar trebui cheltuiți banii publici: mai întâi datoriile deja scadente, apoi serviciile esențiale pentru cetățeni și abia la final celelalte cheltuieli.

„Obligațiile legale prevăzute în acte normative și consfințite prin hotărâri judecătorești definitive nu reprezintă un criteriu de oportunitate și de apreciere la nivelul Executivului, ci sunt o sarcină stabilită conform supremației Constituției și a legii”, a mai spus purtătorul de cuvânt al instanței supreme.

Nu doar magistrații: peste 400.000 de bugetari s-au judecat cu statul

Victor Alistar a ținut să sublinieze că magistrații reprezintă doar o mică parte din cei care au dat statul în judecată pentru bani neplătiți. Potrivit datelor prezentate de Înalta Curte, sute de mii de angajați din sectorul public, de la profesori la medici, au ajuns în instanță pentru drepturi salariale care nu le-au fost acordate.

„Trebuie spus în acest context că, în ceea ce privește litigiile salariale, peste 400.000 de cetățeni, persoane din tot sectorul bugetar, s-au adresat justiției cu cereri”, a afirmat el, precizând că, dintre acestea, „doar 6.800 sunt litigii care îi privesc pe magistrați”.

Alte peste 240.000 de cereri câștigate în primă instanță sunt acum în căile de atac, iar peste 20.000 sunt încă în curs de judecare.

Cele mai multe procese vizează, potrivit Înaltei Curți, discriminarea la plată între angajați care fac aceeași muncă, majorările care nu au fost aplicate, indemnizațiile de concediu, sporul de dirigenție sau plata gărzilor.

Alistar spune că situația arată atât probleme ale legislației, cât și un comportament constant al statului de a nu-și respecta obligațiile.

„Iar aceste elemente, după cum puteți vedea, au o dinamică în diferiți ani de proceduri judiciare, ceea ce ne arată că, pe de o parte, ne confruntăm cu niște probleme sistemice în privința legislației, iar pe de altă parte, avem de-a face cu o conduită, de principiu, culpabilă în ceea ce privește respectarea obligațiilor de către stat”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Drepturile salariale ale magistraților izvorăsc exclusiv din lege”

Răspunzând criticilor potrivit cărora magistrații și-ar fi acordat singuri bani prin propriile sentințe, Victor Alistar a insistat că instanțele nu au creat aceste drepturi, ci doar le-au recunoscut, pe baza legii.

„Un alt element care trebuie menționat este acela că drepturile salariale ale magistraților izvorăsc exclusiv din lege, nu, așa cum s-a afirmat speculativ, din hotărârile judecătorești. Acestea din urmă nu fac altceva decât, în temeiul legii, să recunoască în parte sau în integralitate pretențiile reclamanților”, a concluzionat el.