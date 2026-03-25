ICCJ suspendă decizia lui Ilie Bolojan de înființare a comitetului pentru legile justiției. Motivul invocat: „Posibil exces de putere”

Lia Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție. Foto: Hepta

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunțat miercuri suspendarea deciziei privind constituirea Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, înfiinţat la iniţiativa premierului Ilie Bolojan, după ce s-a constatat „un posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare a acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalităţii şi separaţiei puterilor în stat”.

„Hotărârea ICCJ reprezintă un semnal important privind necesitatea ca orice demers legislativ sau administrativ să se desfăşoare strict în cadrul constituţional şi legal, fără abuzuri de autoritate”, se arată într-un comunicat al ICCJ

Secţia de Contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a decis astfel suspendarea Deciziei nr. 574/2025 privind constituirea Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei, înfiinţat la iniţiativa prim-ministrului Ilie Bolojan, în contextul elaborării şi promovării modificărilor privind legile justiţiei.

Decizia Înaltei curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) este definitivă şi are ca efect suspendarea imediată a activităţii acestui comitet.

În luna decembrie 2025, Ilie Bolojan anunța constituirea un grup de lucru din care să facă parte experți din Ministerul Justiției și din sistemul judiciar, care să modifice legile justiției astfel încât procesele să fie mai scurte, iar prescrierea unor fapte să fie tratată special.

Premierul Ilie Blojan a spus că sunt două zone care țin de statul român și care, în acești ani, și-au scăzut încrederea în rândul cetățenilor români: politicul și justiția.

„În toate sondajele se vede neîncredere scăzută în politicieni, instituții, autorități și, în lumea justiției, de asemenea. Lungirea unor procese, ajungerea unor fapte la prescriere, soluțiile contradictorii date în instanțe diferite nu au cum să crească încrederea cetățenilor”, a spus premierul Ilie Bolojan.