Bolojan anunță un "grup de lucru" pentru modificări pe legile Justiţiei: "Durata proceselor trebuie scurtată"

Bolojan anunță că legile Justiției se vor modifica pentru procese mai scurte și prescriere tratată special. FOTO: Facebook Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri, în legătură cu dezvăluirile din documentarul Recorder, că se va constitui un grup de lucru din care să facă parte experți din Ministerul Justiției și din sistemul judiciar care să modifice legile justiției astfel încât procesele să fie mai scurte, iar prescrierea unor fapte să fie tratată special.

Premierul Ilie Blojan a spus că sunt două zone care țin de statul român și care, în acești ani, și-au scăzut încrederea în rândul cetățenilor români: politicul și justiția.

"În toate sondajele se vede neîncredere scăzută în politicieni, instituții, autorități și, în lumea justiției, de asemenea. Lungirea unor procese, ajungerea unor fapte la prescriere, soluțiile contradictorii date în instanțe diferite nu au cum să crească încrederea cetățenilor. Nici ceea ce s-a întâmplat în aceste zile nu are cum să contribuie la creșterea încrederii", a spus el.

"Un sistem are nevoie de reguli bune ca să funcționeze, de legi bune. Trebuie văzut ce prevederi legale nu generează o bună funcționare, dar întotdeauna reglementarea și legea sunt un instrument; a doua condiție ține de oamenii care le pun în practică. Depinde foarte mult de ei cum sunt aplicate legile și reglementările", a adăugat premierul.

Bolojan a declarat că se va face o analiză a legislației.

"Să vedem, după o perioadă de funcționare pe o anumită legislație care a fost adoptată, în ce măsură ține cont de realități. Aspectele care țin de prescrierea unor fapte trebuie tratate într-o anumită formulă, durata proceselor trebuie scurtată, cele care țin de delegări trebuie clar reglementate și orice alt aspect care face ca un sistem, cum e justiția, să funcționeze mai bine. Am convenit să facem un grup de lucru care să analizeze aspectele care țin de partea de legislație, cu experți din Ministerul Justiției, experți din sistem, ca să vedem ce se impune să reglementăm, ca să fie îmbunătățită legislația. Mereu e vorba de legislație, oameni și echilibre care să corecteze anumite derapaje", a spus Bolojan.

El a subliniat că recâștigarea încrederii este o prioritate, inclusiv în justiție: "Ne așteptăm să dea sentințe corecte și într-un termen scurt; asta înseamnă încredere în societate."

"Fiecare dintre cei care au ocupat un post de conducere, miniștri ai justiției sau în administrație, au o răspundere, mai mare sau mai mică, pentru ce s-a întâmplat în sistemele unde au avut responsabilități. Responsabilitatea asta trebuie evaluată. Ministerul Justiției și ministrul justiției au o responsabilitate. Este membru CSM și poate cere anumite lucruri, poate face propuneri, poate face sesizări. După modificările care au fost făcute, competențele Ministerului Justiției au fost transferate în principal către CSM. Pentru a evalua un sistem, trebuie să vezi ce s-a întâmplat câte anchete, ce rezultate au fost. După evaluare poți să vii și să faci propuneri, altfel îți dai cu părerea și nu vreau să fac asta", a adăugat el.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii va sesiza Inspecţia Judiciară pentru a face verificări după difuzarea documentarului Recorder în care apar acuzaţii că sistemul de justiţie este subjugat. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a susţinut într-un comunciat transmis jou că ”alegaţiile” din ancheta Recorder sunt contrare evaluărilor făcute în ultimii ani în ceea ce priveşte sistemul de justiţie.

Peste 200 de magistrați au semnat o scrisoare prin care s-au solidarizat cu judecătorii care au făcut dezvăluiri despre problemele din sistemul de justiție.

„Când 200 de magistrați spun că este o problemă de integritate în sistemul de justiție, lucrurile sunt foarte serioase”, a scris joi președintele Nicușor Dan, pe pagina sa de Facebook. În aceeași postare, Nicușor Dan i-a chemat pe toți magistrații care vor să semnaleze probleme din interiorul sistemului la o întâlnire ce va avea loc luni, 22 decembrie, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Ulterior, ministrul Justiției a transmis, într-un comunicat de presă, că la el nu a ajuns nicio sesizare care să menționeze acuzațiile invocate acum de magistrați. Radu Marinescu atrage însă atenția că este „inacceptabilă orice formă de persecuție” asupra acestor avertizori de integritate și afirmă că sesizările lor trebuie „verificate și clarificate, nu reprimate”.

Curtea de Apel București și Consiliul Superior al Magistraturii au negat acuzațiile din documentarul Recorder și au denunțat o campanie de „destabilizare” a sistemului de justiție.