Ies la iveală noi denunțuri la comandă! Ținta, șefa Înaltei Curți. Fost avocat: „Mi-au propus să semnez un denunț gata formulat”

Fostul avocat Sever Teodorescu a vorbit la „Exces de putere” despre un denunț la comandă. Acesta a fost subiect al unei acțiuni judiciare. Fostul avocat s-a aflat în situația de a fi pus să semneze un denunț deja formulat, iar pentru că a refuzat să facă acest lucru, a fost trimis la închisoare.

„În anul 2009, cu ocazia unui flagrant, care pentru mine e discutabil, Procurorul-șef al Serviciului Teritorial Galați a venit la sediul unde aveam eu biroul, însoțit de judiciariști, și mi-au propus să semnez un denunț gata formulat și am refuzat să semnez. Mi-au spus că dacă nu semnez denunțul mă bagă jos. M-au băgat jos”, a spus Sever Teodorescu.

Mai mult, Teodorescu a precizat că în denunț „era vorba despre faptul că eu îi dădeam mită Lidiei Bărbulescu (n.r - la acea dată șefa Înaltei Curți), avea două pagini. Mi l-a dat, mi s-a prezentat. Eu am refuzat să îl lecturez până la sfârșit, mi s-a părut o aberație. Am suportat măsurile luate împotriva mea, aveam posibilitatea să semnez acel denunț și sancțiunea a fost că m-am dus la pușcărie. Îmi pierdusem încrederea în sistemul ăsta și îi posibilitatea de a mai face ceva. Consider că acum este cazul să vorbesc și să încerc să îmi refac o parte din viața profesională”.

Mai mult, există și o serie de înregistrări făcute „la vedere”.

Denunțătoare: A fost, mai devreme am vorbit cu el.

Ofițer sub acoperire DNA: El ce zice, ai șanse?

Denunțătoare: Da, a zis cinci mii partea mea și zece mii de-o parte.

Ofițer sub acoperire DNA: E destul de interesant. (...) Ți-a zis când vrea banii ăștia?

Denunțătoare: Da. Operațiunea de va desfășura la București, nu aici.

„M-a întrebat cât mă costă. Cei 10 mii de care vorbește, sunt elemente de natură să determine DNA să vadă că se comite această infracțiune”, a adăugat spus Sever Teodorescu.

Judecătorul Lidia Bărbulescu a intervenit telefonic la ”Exces de putere” și s-a declarat stupefiată de această poveste.

„Vreau să îi mulțumesc domnului avocat pentru onestitate. Nu ne-am văzut, nu am vorbit și îi mulțumesc. Noi nu ne-am cunoscut, nu am avut niciun fel de relație. Prin 2009, s-a scris ceva de genul acesta. Acum am aflat cum îl cheamă pe domnul Teodorescu, dar sunt absolut stupefiată”, a spus judecătorul Lidia Bărbulescu.