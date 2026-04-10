Probele care dovedesc incompatibilitatea lui Miruță. Surse: Ministrul Apărării, anchetat de ANI după dezvăluirile Antena 3 CNN

În repetate rânduri, Miruță a susținut că în perioada cât a fost în paralel deputat și expert tehnic judiciar nu a efectuat nicio expertiză. Foto: Agerpres

Noi probe care dovedesc că deputatul Radu Miruță, care ocupă și funcția de ministru al Apărării, este incompatibil au fost prezentate, vineri seară, la emisiunea „Exces de putere”. Deși a susținut că în perioada în care a fost în același timp și deputat și expert tehnic judiciar nu a efectuat ncio expertiză, Antena 3 CNN a descoperit documente care dovedesc contrariul: acesta a depus o expertiză tehnică în instanță. Potrivit surselor Antena 3 CNN, ministrul Apărării este anchetat de Agenția Națională de Integritate (ANI) după aceste dezvăluiri.

„Nu este relevant atâta timp cât nu este nimic ilegal” declara, săptămâna trecută, ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, când l-am prins cu minciuna.

În repetate rânduri, Miruță a susținut că în perioada cât a fost în paralel deputat și expert tehnic judiciar nu a efectuat nicio expertiză. În realitate, în 21 februarie 2023, adică la peste doi ani după ce a fost ales deputat, a depus ca expert autorizat un document solicitat de instanță într-un dosar civil de la Judecătoria Pitești. Asta după ce partea care a solicitat expertiza a plătit onorariul.

La 48 de zile după acest moment a declarat în fals Ministerului Justiției că în toate cauzele în care a fost desemnat a susținut că nu poate realiza expertizele și a cerut să fie suspendat din lista experților tehnici judiciari.

Într-un alt dosar în care a fost desemnat expert la Tribunalul Bihor, Miruță a blocat fără motive întemeiate timp de șase luni un dosar al DIICOT în care un inculpat a fost acuzat de fraudă informatică și se cereau despăgubiri de trei milioane de euro, ajungându-se la prescrierea acuzațiilor penale.

„Dacă dumneavoastră ați identificat un dosar în care aș fi depus un raport de expertiză, nu este nimic absolut ilegal și incompatibil în situația asta. Nici să iei bani în urma efectuării expertizei în același timp cât ești parlamentar nu este nici asta ilegal” - așa a încercat, săptămâna trecută să ne convingă deputatul că nu are nimic de ascuns și că a respectat strict legea.

A adus în plus două argumente. ANI i-a spus că poate să fie deputat și să aibă calitatea de expert tehnic judiciar. Al doilea argument: imediat după ce a fost ales deputat și-a suspendat activitatea PFA-ului pentru că activitatea parlamentară este incompatibilă cu calitatea de comerciant persoană fizică.

Documentul care îl contrazice pe Radu Miruță

Minciuna și faptul că s-a aflat în incompatibilitate când a semnat expertiza tehnică judiciară sunt explicate chiar de Radu Miruță.

Antena 3 CNN a intrat în posesia unui document care aruncă în aer toate declarațiile de acum ale ministrului Apărării Naționale: răspunsul pe care expertul Miruță l-a transmis Judecătoriei Mizil în, atenție, 14 octombrie 2021.

„Subsemnatul Radu Miruță, numit expert în dosarul cu nr.2329/259/2019, vă rog să luați act de faptul că am fost ales într-o funcție publică și nu mai sunt compatibil cu administrarea unei firme prin intermediul căreia efectuam expertizele și să numiți în consecință un alt expert”, a scris parlamentarul în e-mailul transmis instanței.

În traducere, Miruță a spus instanței că deși în continuare are calitatea de expert tehnic judiciar, este în imposibilitate să mai exercite această funcție publică deoarece îi lipsește instrumentul prin care efectua expertizele și era plătit: PFA-ul.

Într-un răspuns pentru Antena 3 CNN, Ministerul Justiției a arătat că una dintre situațiile în care un parlamentar este incompatibil este efectuarea de acte de comerț ca persoană fizică.

Altfel spus, suspendarea PFA-ului i-a oprit orice posibilitate lui Miruță de a face acte de comerț. Fără a avea PFA-ul activ, de facto, Miruță era blocat din punct de vedere legal să mai exercite calitatea de expert tehnic judiciar.

Cu toate acestea, ulterior, Radu Miruță și-a schimbat abordarea și a semnat expertiza în 2023 pe care a depus-o ulterior la Judecătoria Pitești.

De asemenea, deputatul Radu Miruță a acționat cu rea-credință în dosarul DIICOT judecat de Tribunalul Oradea în care a fost desemnat ca expert tehnic judiciar, ce a dus la prescrierea infracțiunilor.

Radu Miruță a blocat un dosar timp de șase luni

Săptămâna trecută, am dezvăluit că Miruță a fost desemnat, în 11 august 2002, ca expert în dosarul în care un bărbat a fost trimis în judecată pentru fraudă informatică, iar partea civilă a solicitat despăgubiri de trei milioane de euro, fiind vorba de dispariția bitcoin-ilor dintr-un portofel virtual.

Deși a fost avertizat că este un dosar vechi și că există risc de prescriere a faptelor penale, Radu Miruță a ignorat toate solicitările instanței și a ținut blocat dosarul timp de șase luni. Ulterior, instanța l-a achitat pe inculpat constatând că faptele s-au prescris.

Ministrul Apărării Naționale s-a arătat deranjat de faptul că a fost amendat de instanță cu 3.000 lei, susținând că a notificat instanța că nu are timp să facă expertiza. Dacă în cazul desemnării venite de la Judecătoria Mizil în 2021, expertul tehnic judiciar Miruță a răspuns instant că nu poate realiza lucrarea pentru că nu mai are activ PFA-ul prin care lucra și a solicitat desemnarea unui alt expert, un an mai târziu, la Oradea a procedat, în mod suspect, total diferit.

O notă telefonică întocmită de grefierul din dosar dezvăluie faptul că în 22 august 2022, imediat după ce a fost desemnat de instanță ca expert, Radu Miruță a fost sunat la telefon pentru a fi anunțat că are termen de trei luni să realizeze obiectivele stabilite de judecător. Tăcere după acest moment. Grefierul de ședință l-a resunat în 10 octombrie 2022

„Domnul expert a arătat că își amintește vag despre ce este vorba și că își va consulta adresa de email în vederea identificării e-mailului conținând adresa instanței din 18.08.2022, adresă pe care mi-a resolicitat să o retrimit, urmând ca după verificarea e-mailului să mă recontacteze domnul expert”, se arată în nota telefonică aflată la dosar.

Deși grefierul i-a lăsat și numărul personal de mobil pentru a ușura comunicarea, expertul Miruță nu a revenit „având în vedere că domnul expert nu m-a recontactat, în 11.10.2022, respectiv data de 12.10.2022, l-am recontactat eu telefonic pe acesta de pe numărul fix al instanței, domnul expert de fiecare dată respingând apelul”.

Prin aceste manevre, Miruță a ținut blocat dosarul DIICOT timp de șase luni, iar inculpatul a scăpat la finalul procesului de toate acuzațiile penale prin prescrierea faptelor. Iată cum a răspuns Radu Miruță când l-am întrebat despre acest dosar.

Dragoș Boța, reporter Antena 3 CNN: „Dumneavoastră ați notificat Oradea la câteva luni după ce ați primit acest caz. Nu vedeți nicio problemă?”

Radu Miruță, deputat, ministru al Apărării: „Nu. Absolut nicio problemă. E o chestiune pe care o fac în limitata disponibilității, a timpului, a plăcerii pe care o ai.”

Conform documentelor de la Registrul Comerțului, PFA-ul lui Radu Miruță a fost suspendat în perioada 19.01.2021, până la: 18.01.2024. Ulterior, PFA-ul devine activ automat și este radiat de abia în 31.12.2024. Timp de aproape un an, Miruță este incompatibil fiind și deputat și persoană fizică autorizată.

Pentru că informațiile sunt multe să recapitulăm, în ordine cronologică, evenimentele:

19.01.2021: Radu Miruță își suspendă activitatea PFA-ului prin care face expertize tehnico- judiciare pentru a nu fi incompatibil cu statutul de deputat care interzice activitățile de comerț ca persoană fizică;

Radu Miruță refuză solicitarea Judecătoriei Mizil de a efectua o expertiză pe motiv că este nu mai are activ PFA-ul și, de facto, nu mai poate îndeplini sarcinile primite;

Radu Miruță depune expertiza în dosarul 13045 al Judecătoriei Pitești. Este în incompatibilitate pentru că prin plata onorariului și prin trimiterea expertizei se realizează un act de comerț. Mai grav, actul de comerț este ilegal pentru că activitatea PFA-ului este suspendată;

Radu Miruță depune expertiza în dosarul 13045 al Judecătoriei Pitești. Este în incompatibilitate pentru că prin plata onorariului și prin trimiterea expertizei se realizează un act de comerț. Mai grav, actul de comerț este ilegal pentru că activitatea PFA-ului este suspendată; 01.03.2023: Radu Miruță iese ca expert tehnic judiciar dintr-un dosar al DIICOT judecat de Tribunalul Oradea după ce ține blocată cauza timp de șase luni, fără motive întemeiate și fără a proceda ca în cazul de la Judecătoria Mizil. Asta deși instanța l-a avertizat că există risc de prescriere a faptelor. Inculpatul a fost achitat, ulterior, prin prescrierea faptelor la 1 aprilie 2024;

Radu Miruță iese ca expert tehnic judiciar dintr-un dosar al DIICOT judecat de Tribunalul Oradea după ce ține blocată cauza timp de șase luni, fără motive întemeiate și fără a proceda ca în cazul de la Judecătoria Mizil. Asta deși instanța l-a avertizat că există risc de prescriere a faptelor. Inculpatul a fost achitat, ulterior, prin prescrierea faptelor la 1 aprilie 2024; 10.04.2023: Expertul tehnic judiciar Radu Miruță declară în fals, în adresa transmisă Ministerului Justiției prin care cere să fie suspendat, afirmând că în toate dosarele în care a fost desemnat a trimis notificări că este în imposibilitate de a realiza lucrările. A doua zi este scos din tabloul experților;

Expertul tehnic judiciar Radu Miruță declară în fals, în adresa transmisă Ministerului Justiției prin care cere să fie suspendat, afirmând că în toate dosarele în care a fost desemnat a trimis notificări că este în imposibilitate de a realiza lucrările. A doua zi este scos din tabloul experților; 10.01.2024: PFA-ul lui Radu Miruță redevine activ și este radiat de abia în ultima zi a anului. În toată această perioadă, actualul ministru al Apărării este în incompatibilitate, fiind în paralel deputat și persoană fizică autorizată;

Două situații de incompatibilitate clare și indicii de săvârșire a mai multor infracțiuni de către actualul ministru al Apărării Naționale, care devine astfel o vulnerabilitate pentru statul român.

Agenția Națională de Integritate (ANI) s-a autosesizat după ce am dezvăluit că deputatul Miruță a realizat expertiza în dosarul de la Judecătoria Pitești, au declarat surse pentru Antena 3 CNN.

L-am contactat pe Radu Miruță pentru un punct de vedere, dar a refuzat, invocând diverse pretexte.