Radu Miruță, prins cu minciuna: Ce nu apare în CV-ul ministrului USR al Apărării. Declarații false și tergiversarea unui dosar DIICOT

Pe Radu Miruța, unii îl știu după ceea ce a făcut în Gorjul său de origine. Alţii l-au descoperit când a devenit vedetă USR-istă pe la televizor, prin declaraţiile mai virulente sau amuzante prin stângăcii. Alții l-au descoperit când a apărut în blugi într-o vizită oficială în Germania. Cei mai multi au aflat însă ce a făcut ministrul Miruță atunci când a izbucnit povestea scandaloasa a numirii milițianului Salvador Caragea la uzina de muniție de la Sadu. Ce nu știe însa foarte multă lume este ceea ce lipsește din CV-ul actualului ministru al Apărării.

Respectiv mențiunea că, din 2015, Radu Miruță este expert tehnic autorizat de către Ministerul Justiției în specializările rețele și software de telecomunicații, calculatoare, electronică și informatică.

Expertul Miruță este ales în 2020 deputat pe listele USR, dar continuă să faca în paralel și expertize. Abia în 1 martie 2023, Radu Miruță trimite un mail Direcției servicii conexe din Ministerul Justiției prin care cere să fie suspendat din această calitate fără a invoca vreun motiv și fără a semna documentul. E doar un singur episod dintr-o serie lungă de minciuni și încălcări flagrante ale regulilor privind compatibilitățile și transparența banilor unui parlamentar.

Chiar și încercările de a acoperi perioada în care a crezut că poate să se joace cu statutul dublu de deputat și expert autorizat fără ca cineva să-l tragă la răspundere sunt neconvingătoare. La o lună după ce notificase ministerul fără vreun motiv că vrea sa se suspende, în 10 aprilie 2023, expertul tehnic Radu Miruță revine, la solicitarea Ministerului Justiției și explică:

În data de 06.12.2020 am fost ales deputat, situație în care a atras de la sine nu incompatibilitatea cu executarea lucrărilor de expertiză tehnică judiciară, ci o incompatibilitate cu încasarea banilor asociați acestei activități având în vedere faptul că nu pot fi unic asociat într-o societate comercială.

Radu Miruță, expert tehnic judiciar

Sursă: adresă Radu Miruță către Ministerul Justiției

Odată cu solicitarea suspendării de îndată din lista experților judiciari, deputatul face o altă precizare care devine proba incriminatoare, care îi aruncă în aer toate argumentațiile ulterioare.

Declar că în toate dosarele în care am fost încuviințat ca expert am transmis notificare că sunt în imposibilitatea de realizare a raportului de expertiză.

Radu Miruță, expert tehnic judiciar

Sursă: adresă Radu Miruță către Ministerul Justiției

A doua zi, Ministerul Justiției emite decizia prin care deputatul Radu Miruță este suspendat din calitatea de expert tehnic judiciar pentru, atenție, incompatibilitate.

Din acel moment începe încercarea disperată a USR-istului de a se apăra în fața acuzațiilor publice de incompatibilitate.

„Nu am facut nicio expertiză în mandatul ăsta pentru că pur și simplu nu am avut timp”, scria Miruță în 2024, pe Facebook.

„Sunt acuzat că am fost incompatibil ca expert tehnic judiciar și deputat. Nu că legea spune că nu este nicio incompatibilitate, nu că ANI spune concret pe speța asta pe care am întrebat că nu e nicio incompatibilitate, ci că nu am făcut nicio expertiză în perioada aia că nu am avut timp”, declara ministrul, de asemenea, în 2025.

„Din lipsă de timp, nu am efectuat expertize de când sunt parlamentar”, afirma Miruță anul acesta, în 2026.

Fals! Dovada? Dosarul 13045 din 2021 al Judecătoriei Pitești. Obiectul dosarului - plata unor facturi pentru servicii IT, în care Radu Miruță a fost desemnat ca expert tehinc judiciar în 2 iunie 2022. Patru zile mai târziu, avocata firmei reclamante a depus la dosar dovada plății sumei de 1000 lei, tranzacția bancară având precizarea Miruță Radu Dinel, onorariu expert dosar.

În 9 iunie, Judecătoria Pitești a trimis adrese către Miruță și către biroul local pentru expertize tehnice Gorj pentru a anunța decizia. Deputatul ar fi trebuit să depună expertiza până la sfârșitul lunii septembrie.

Radu Miruță nu a trimis nicio notificare prin care să refuze efectuarea expertizei, așa cum avea să susțină în documentul trimis ulterior Ministerului Justiției sau că este incompatibil, cum afirma biroul de expertize tehnice Gorj. Parlamentarul s-a apucat de treabă. Mai lent, este drept, fapt pentru care, în 10 octombrie și 16 decembrie 2022, Judecătoria Pitești i-a trimis două adrese prin care l-a somat să trimită raportul de expertiză, avertizându-l că ar putea fi amendat.

Cu o zi înainte de termenul din 22 februarie 2023, Radu Miruță a trimis prin poșta electronica expertiza care poartă semnătura sa olografă. La 48 de zile după acest moment, expertul Miruță a mințit Ministerul Justiției afirmând că în toate dosarele în care a fost numit a trimis adrese că nu poate efectua rapoartele solicitate. Fals în declarații.

Instanța a pronunțat sentința în 6 iunie și a dat dreptate reclamantei, stabilind ca pârâta să-i plătească printre altele și cei 1.000 de lei achitati ca onorariu expertului Miruță.

Suma pentru această expertiză nu apare nici în declarația de avere depusă de deputatul Miruță în iunie 2022, nici în declarațiile de avere din 2023 și aruncă în aer susținerile repetate ale actualului ministru al apărării cum că nu a facut expertize și nici nu ar fi fost plătit pentru activitatea sa.

„Nu am făcut nicio expertiză în perioada aia că nu am avut timp” a fost, așadar, o minciună.

În ajutorul parlamentarului, au sărit, încă de la începutul scandalului și foștii subordonați ai tatălui său de la Tribunalul Gorj. Într-un răspuns din 2023 pentru jurnalistul Narcis Daju, Biroul Local pentru Expertize Tehnice și Juridice Gorj a transmis că lui Miruță, retineti!, nu i-ar fi fost virată nicio sumă de când a fost parlamentar. Documentul tribunalului conține însă o precizare cheie

Menționăm că în toate aceste cauze mai sus menționate domnul expert a solicitat înlocuirea sa pe motive de incompatibilitate.

Sursă: răspuns Tribunalul Gorj

Minciuna este una evidentă și este dovedită inclusiv în dosarul 175 din 2017 al Tribunalului Oradea, cauză în care Miruță s-a plâns că a fost amendat pe nedrept. În realitate, parlamentarul USR nu a invocat vreo incompatibilitate ca să se extragă, ci dimpotriva a fost cel care a pus bomboana pe coliva prescrierii unui dosar al DIICOT. În acest caz un bărbat a fost acuzat de fraudă informatică si s-au solicitat daune civile de 3 milioane de euro. Radu Miruță a fost desemnat în acest dosar ca expert tehnic judiciar 11 august 2022 și a fost a atentionat de instanță.

Având în vedere vechimea cauzei, precum și faptul că în cauză au mai fost efectuate alte două lucrări de expertiză (…) s-a stabilit un termen estimativ de 3 luni pentru efectuarea lucrării de expertiză de la data primirii adresei

Sursă: adresă Tribunalul Bihor

Cum probatoriul era epuizat, doar de această expertiză mai era nevoie pentru a se da o sentință. Deputatul expert a trimis un prim răspuns Tribunalului Oradea la două luni de la desemnare, cerând acces la dosarul electronic fără a spune vreun cuvânt despre incompatibilitate.

Tribunal Oradea i-a cerut printr-o nouă adresă din 22 noiembrie 2022 să precizeze un termen până la care va efectua expertiza, avertizându-l:

Învederăm faptul că prezenta cauză prezintă caracter urgent având în vedere iminența prescripției răspunderii penale.

Sursă adresă Tribunalul Bihor

Trei zile mai târziu, expertul Radu Miruță a răspuns printr-un mail.

Având în vedere gradul de încărcare, vă rog să luați act de faptul că nu pot realiza această expertiză

Sursă răspuns Radu Miruță către Tribunalul Oradea

La următorul termen de judecată, instanța a constatat că a acordat două termene de judecată pentru realizarea expertizei și a decis să-I dea lui Miruță o amendă judiciară de 3.000 lei. Imediat, parlamentarul a contestat amenda, susținând că a răspuns imediat solicitării instanței. Tribunalul Oradea a respins cererea deputatului, motivând și că

Petentul nu a indicat un motiv obiectiv în susținerea că nu poate realiza lucrarea de specialitate în cauză.

Sursă motivare Tribunalul Oradea

Deci, iarăși, nimic despre invocarea incompatibilității. Deputatul Miruță persevera în activitatea de expert. El a rămas cu obligația de a efecuta expertiza și instanța l-a avertizat că va primi o nouă amendă. Deputatul a scapat de dosar după ce trimite instanței dovada că a cerut Ministerului Justiției să fie suspendat în 1 martie 2023. Din jocul acesta de amânări a trecut jumătate de an în care judecarea dosarului DIICOT a fost blocată tocmai de expertul Miruță. În iunie 2023, inculpatul este achitat, Tribunalul Oradea constatând că faptele s-au prescris în 1 aprilie 2023.

Recapitulând, Radu Miruță are de dat socoteală pentru următoarele fapte: declarații false către Ministerul Justiției, declarații false privind inexistența unor onorarii pentru prestațiile de expert, tergiversarea procedurilor de expertiza într-un dosar al DIICOT care a dus la prescrierea faptelor și exonerarea de răspundere penală a inculpatului. Ministerul Justiției și Agenția Națională de Integritate au acum suficiente elemente pentru a verifica și sancționa faptele actualului ministru al apărării.