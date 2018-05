Inspecția Judiciară face controale la toate parchetele. Tema - protocoalele cu SRI

Inspecţia Judiciară a anunţat, miercuri, că va începe un control tematic la toate parchetele din cadrul Ministerului Public privind modalitatea de aplicare a protocolului de cooperare încheiat între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Serviciul Român de Informaţii pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin în domeniul securităţii naţionale.



Potrivit unui comunicat al Inspecţiei Judiciare, este vorba despre protocolul declasificat şi reînregistrat la PÎCCJ sub numărul 884/C din 29 martie 2018.



"Controlul are următoarele obiective generale: a) stabilirea, după caz, a modalităţii de primire, înregistrare şi aplicare a protocolului la nivelul parchetelor vizate de control; b) identificarea dosarelor constituite ca urmare a unor sesizări din oficiu, întocmite de procurori pe baza informaţiilor transmise, în temeiul protocolului, de Serviciul Român de Informaţii; c) identificarea măsurilor dispuse de către procurorii cu funcţii de conducere şi execuţie de la parchetele vizate de control, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, privind aplicarea protocolului", se precizează în comunicat.



Conform aceleiaşi surse, în prima etapă a controlului vor fi solicitate relaţii în conformitate cu obiectivele generale de la conducătorii PÎCCJ, DNA, DIICOT, precum şi de la cei ai parchetelor de pe lângă curţile de apel, atât pentru unitatea proprie, cât şi pentru unităţile din raza de competenţă.



Etapa a doua va cuprinde analizarea materialului documentar transmis în prima etapă şi stabilirea măsurilor organizatorice pentru etapa următoare (obiectivele specifice, componenţa echipei de control, structura raportului de control şi termenele), iar etapa a treia va consta în efectuarea de verificări pe baza obiectivelor specifice şi finalizarea controlului.