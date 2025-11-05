Marinescu, după eliberările lui Vlădescu și Costea: Regretabil că e nevoie de căi extraordinare de atac în a finaliza actul de justiție

2 minute de citit Publicat la 23:19 05 Noi 2025 Modificat la 23:19 05 Noi 2025

Radu Marinescu, ministrul Justiţiei. Sursa foto: Facebook/Radu Marinescu

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a postat, miercuri, după eliberarea din închisoare a fostului ministru de Finanțe Sebastian Vlădescu și a lui Mircea Ionuț Costea, cumnatul lui Mircea Geoană, că este regretabil ca, în contextul unor legi neconstituționale, să fie nevoie de căi extraordinare de atac pentru a finaliza actul de justiție.

"În contextul interesului public major acordat recentei decizii a ICCJ de soluționare a recursurilor în casație privind pe condamnații Vlădescu, Costea și Vâlcov, am fost întrebat de mass media cum ar trebui calificată această decizie și ce ar trebui să înțeleagă cetățeanul din evoluția sinuoasă juridic a acestor cazuri.

Am răspuns că ministrul justiției nu comentează și nu trebuie să facă evaluări ale hotărârilor judecătorești, că acestea țin de exercitarea responsabilă a actului de justiție de către magistrați și că legea trebuie aplicată corect, obiectiv și imparțial tuturor justițiabililor, iar informarea publicului sub acest aspect s-a făcut printr-un comunicat al ICCJ.

Nu am afirmat că o hotărâre judecătorească este regretabilă, ci că regretabil este că, în contextul unor legi neconstituționale, e nevoie de căi extraordinare de atac pentru a finaliza actul de justiție. Ministerul Justiției a acționat prompt pentru a asigura punerea legii procedurale în acord cu decizia CCR din 2025 privind recursul în casație, care a stat la baza deciziei judecătorești", a scris Radu Marinescu pe pagina sa de Facebook, potrivit Agerpres.

El a ținut să sublinieze 'cât de important' este să existe 'o preocupare atentă și responsabilitate deplină' pentru constituționalitatea legilor, precum și pentru aplicarea lor.

'O lege tarată de vicii de constituționalitate (cum s-a dovedit cea privind prescripția răspunderii penale) poate fi declarată neconstituțională chiar după mai mult timp, consecințele fiind bulversarea jurisprudenței și apariția unor situații regretabile pentru justițiabili, public și statul de drept. Consider că este responsabilitatea noastră ca legiuitori să fim atenți la riscurile de constituționalitate și a puterii judecătorești să aplice o lege clară în mod prompt, obiectiv și imparțial. În acest mod vom recâștiga încrederea cetățenilor în justiție și în dreptate și adevăr', a precizat ministrul Justiției.

Vlădescu și Costea, eliberaţi după prescrierea faptelor

Un complet de judecători condus de șefa Instanței supreme, Lia Savonea, a decis, marți, ca Sebastian Vlădescu și Mircea Ionuț Costea să fie eliberați din penitenciar, după ce a constatat că faptele pentru care au fost condamnați cei doi s-au prescris.

Sebastian Vlădescu avea o condamnare definitivă de 7 ani și 4 luni închisoare pentru luare de mită iar Mircea Ionuț Costea executa o pedeapsă de 6 ani pentru complicitate la luare de mită, într-un dosar legat de o mită de 20 de milioane de euro primită de la compania austriacă Swietelsky pentru reabilitarea căii ferate București - Constanța.

Decizia a fost luată de un complet format din judecătorii Lia Savonea, Lucia Tatiana Rog, Adrian Glugă, Gheorghe-Valentin Chitidean și Lavinia Valeria Lefterache, prin admiterea unei căi extraordinare de atac - recursul în casație.

Sebastian Vlădescu se află în închisoare din luna mai 2023, în timp ce cumnatul lui Mircea Geoană a petrecut doar patru luni după gratii. El a plecat din România înainte de pronunțarea sentinței, fiind prins și adus din Turcia în luna iunie a acestui an.