Mihaiela Moraru Iorga, dezvăluiri în direct la Antena 3: Am fost amenințată să nu mă lupt cu sistemul sau cu doamna Kovesi

Fostul procuror DNA Mihaiela Moraru Iorga a dezvăluit, în direct, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, cum a fost amenințată de inspectorul Elena Rădescu, chiar în sediul Inspecţiei Judiciare.

"Nu am nicio reţinere pentru că efectiv a fost şocant. Am fost audiată de dânsa. Nu a interesat-o ceea ce s-a întâmplat cu aceasta audiere. M-a întrebat de ce vreau dragoste cu forţa cu DNA. I-am explicat că solicitat ordinul de revocare pentru a mă apăra. Am primit mai multe ameninţări să nu mă lupt cu sistemul sau cu doamna procuror şef. A încercat să sugereze că doamna procuror şef e nevinovată în toate aceste evenimente, că altcineva dictează aceste acţiuni. Asta a lăsat de înţeles. E un război personal şi e vizibil. Din păcate, e motivul pentru care nu am vrut să vorbesc, dar am văzut că ea nu are nicio reţinere", a susţinut Mihaiela Iorga. „A mai fost o chestiune cu doamna Rădescu. Mi-a spus să am grijă ce fac că am un copil de cresut. Chiar în biroul dânsei. Am perceput-o ca pe o aminţare directă. Nu am ripostat. Am vrut să-i spun că am doi copii, nu unul, şi că e dezinformată", a relatat Iorga.