Operaţiunea „Jupiter 4”. Se fac aproape 80 de percheziţii în toată România pentru combaterea criminalității

1 minut de citit Publicat la 08:32 03 Noi 2025 Modificat la 08:38 03 Noi 2025

Operațiunea „JUPITER 4”. Operațiune la nivel național de combatere a criminalității: 78 de percheziții domiciliare. Sursa foto: captură video YouTube/Poliţia Română

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, în cadrul operațiunii „JUPITER 4”, în cursul zilei de astăzi, 3 noiembrie 2025, se desfășoară 78 de percheziții domiciliare în mai multe județe din țară, având ca obiectiv identificarea și tragerea la răspundere a persoanelor implicate în activități ilegale, precum și pentru prevenirea impactului acestor activități asupra comunității.

Dosarele instrumentate vizează infracțiuni de contrabandă, evaziune fiscală, delapidare, înșelăciune, contrafacere, furt, amenințare, hărțuire, inducerea în eroare a organelor judiciare, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă fără drept, braconaj, contrabandă calificată și infracțiuni silvice.

Operațiunea „JUPITER” reflectă determinarea fermă a instituțiilor statului de a acționa unitar și eficient împotriva tuturor formelor de criminalitate. Printr-o colaborare strânsă între procurori și polițiști, se asigură o reacție rapidă și coordonată, capabilă să descurajeze activitățile ilegale și să consolideze încrederea cetățenilor în autoritatea legii.

„Operațiunea „JUPITER” reprezintă un exemplu concret de cooperare interinstituțională eficientă și de angajament comun în protejarea comunității și apărarea valorilor statului de drept.

Vom continua să oferim detalii pe parcursul desfășurării operațiunii, în vederea asigurării transparenței și informării publicului despre evoluția acțiunilor întreprinse.



Precizăm că percheziţia domiciliară este un procedeu probatoriu reglementat de Codul de procedură penală, în vederea descoperirii și strângerii probelor necesare soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, a mai transmis Poliţia Română în comunicatul transmis luni dimineaţa.