Procurorul general Cristina Chiriac apără DIICOT în cazul azilelor ilegale din Bihor: „Procurorii răspund exclusiv în fața legii”

Procurorul general a atras atenția că statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii devin „ținte” atunci când anchetele lor generează controverse. Foto: Agerpres

Procurorul general al României a apărat, vineri, operațiunea DIICOT în cazul azilelor ilegale din Bihor. Cristina Chiriac a declarat că într-un stat de drept procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie sau a intereselor politice și a condamnat „criticile și presiunile publice” la adresa DIICOT, relatează Agerpres.

„Îmi exprim întreaga susținere față de procurorii DIICOT și reafirm faptul că Ministerul Public nu va accepta ca activitatea procurorilor să fie influențată, intimidată sau delegitimată prin presiuni exercitate în spațiul public, indiferent din partea cui provin acestea.

Într-un stat de drept, procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie, a intereselor politice sau a campaniilor mediatice. Ei răspund exclusiv în fața legii, iar fiecare act procesual trebuie analizat și evaluat numai prin raportare la cadrul legal și la probele administrate”, a afirmat Cristina Chiriac, potrivit unui comunicat al Pachetului General.

Procurorul general a adăugat că este firesc ca activitatea Ministerului Public să fie supusă controlului democratic și dezbaterii publice, însă nu este compatibil cu principiile statului de drept ca anchetele penale să fie contestate prin demersuri care tind să exercite presiuni asupra procurorilor înainte ca autoritățile judiciare competente să se pronunțe potrivit procedurilor prevăzute de lege.

„Independența procurorilor nu reprezintă un privilegiu al unei categorii profesionale, ci o garanție constituțională instituită în beneficiul cetățenilor. Atunci când această independență este pusă sub presiune, este afectată însăși capacitatea statului de a aplica legea în mod egal și imparțial”, a spus Cristina Chiriac.

Procurorul general a atras atenția că statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii devin „ținte” atunci când anchetele lor generează controverse.

„Pentru îndeplinirea acestei misiuni, procurorii trebuie să își desfășoare activitatea într-un climat care să excludă orice formă de intimidare, presiune sau influență externă. În calitate de procuror general al României, reafirm că voi apăra cu fermitate independența funcțională a tuturor procurorilor din cadrul Ministerului Public și voi susține exercitarea atribuțiilor acestora exclusiv în baza Constituției, a legii și a probelor administrate în fiecare cauză.

Statul de drept nu poate funcționa dacă procurorii sunt transformați în ținta unor presiuni ori de câte ori soluțiile sau investigațiile lor privesc persoane cu influență ori generează controverse publice. Respectarea independenței autorității judiciare reprezintă o obligație care revine tuturor actorilor vieții publice și constituie una dintre condițiile esențiale pentru menținerea încrederii cetățenilor în justiție”, a mai spus Cristina Chiriac.