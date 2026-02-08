Circuitul mitei la Primăria Sectorului 5. Ce rol avea polițistul local "Pedro"

Şefii din Primăria Sectorului 5, acuzaţi de corupţie, au fost plasaţi sub control judiciar pentru 60 de zile. FOTO: INQUAM PHOTOS George Călin

Apar noi informaţii din dosarul oficialilor cercetaţi sub control judiciar de la Primăria Sectorului 5. Investigaţia DNA ar fi pornit după ce un poliţist local cunoscut sub numele de "Pedro" ar fi primit bani de la dezvoltator imobiliar pentru a asigura urgentarea recepţiei mai multor imobile. O parte din sumă a fost ulterior dată superiorilor Primăriei.

Este un dosar instrumentat de DNA care vizează acte de corupţie, în special trafic de influenţă, dare şi luare de mită. Şpaga ar fi fost negociată de un poliţist local chiar în clădirea Primăriei Sectorului 5, inclusiv în toaleta instituţiei. 40.000 de euro ar fi fost daţi către poliţistul local, care ulterior, îi înmâna mai departe către oficiali din Primărie, conform surselor.

Potrivit procurorilor, aceştia sunt acuzaţi de ”posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepţiei unui imobil şi pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidenţial”, notează News.ro. Cristian Ene, avocatul unuia dintre ei, a declarat, la ieşirea de la tribunal, că instanţa a constatat că nu sunt suficiente informaţii pentru luarea măsurii arestului preventiv.

Administratorul public al Primăriei Sectorului 5, Iulian Cârlogea, arhitectul-şef al aceleiaşi primării, Robert Mihai Başca, şi directorul adjunct al Poliţiei Locale a Sectorului 5 Florin Chioran au fost reţinuţi, vineri, pentru 24 de ore, iar sâmbătă au fost aduşi în faţa unui judecător de la Tribunalul Bucureşti, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Tribunalul Bucureşti a respins însă propunerea procurorilor şi a dispus plasarea celor trei sub control judiciar pentru 60 de zile şi punerea de îndată a acestora în libertate.

Decizia nu este definitivă, ci poate fi contestată.