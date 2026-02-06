Trei şefi din Primăria Sectorului 5, reţinuţi de DNA. Vor fi duşi în faţa Instanţei cu propunere de arestare preventivă

Trei şefi din Primăria Sectorului 5, reţinuţi de DNA. Sursa foto: Agerpres Foto

Trei şefi din Primăria Sectorului 5 au fost reţinuţi, vineri seară, de procurorii DNA, după percheziţiile de la sediul instituţiei: Iulian Constantin Cârlogea, administrator public al Sectorului 5, Robert Başca, arhitectul-șef al sectorului, și Florin Chioran, directorul adjunct al Poliției Locale Sector 5. Aceştia sunt anchetaţi într-un dosar de trafic de influenţă, dare de mită, luare de mită şi fals intelectual, în care sunt cercetate fapte de corupţie din domeniul imobiliar. Sâmbătă dimineaţă, vor fi prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.

Un alt şef din Poliţia Locală a primit control judiciar.

Ce a transmis DNA, vineri

"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2024-2026, a unor infracţiuni de corupţie.

Faptele investigate ar fi fost săvârşite de funcţionari publici şi vizează posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepţiei unui imobil şi pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidenţial, prin proceduri şi documente administrative.

În cursul zilei de 6 februarie 2026, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 9 locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, dintre care patru sunt sediile unor instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice", a transmis vineri DNA într-un comunicat de prescoruptie