Percheziții DNA la Primăria Sectorului 5 din București. Surse: Șefi din Poliția Locală și arhitectul șef sunt anchetați pentru corupție

DNA face percheziţii la sediul Primăriei Sectorului 5 din București, 6 februarie 2026. Sursa foto: Agerpres Foto

Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) efectuează, vineri, percheziţii la sediul Primăriei Sectorului 5 din Capitală, condusă în prezent de edilul Vlad Popescu Piedone, într-un dosar de trafic de influenţă, dare de mită, luare de mită şi fals intelectual, în care sunt anchetate fapte de corupţie din domeniul imobiliar.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2024-2026, a unor infracţiuni de corupţie.

Faptele investigate ar fi fost săvârşite de funcţionari publici şi vizează posibile demersuri nelegale pentru urgentarea recepţiei unui imobil şi pentru atestarea edificării unui ansamblu rezidenţial, prin proceduri şi documente administrative.

În cursul zilei de 6 februarie 2026, în baza autorizaţiilor emise de instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 9 locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţului Ilfov, dintre care patru sunt sediile unor instituţii publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice", a transmis vineri DNA într-un comunicat de presă.

Potrivit unor surse judiciare citate de Agerpres, în dosar sunt vizaţi administratorul public, şefi din Poliţia Locală şi arhitectul şef, iar ancheta vizează acte de corupţie din domeniul imobiliar.

Percheziții la Primăria Sectorului 3 și acasă la edilul Robert Negoiță

Perchezițiile DNA la Primăria Sectorului 5 din București vin la doar o zi după alte percheziții într-un dosar de corupție, desfășurate de procurori la Primăria Sectoului 3 și acasă la primarul Robert Negoiță.

Primarul Sectorului 3 din Bucureşti, Robert Negoiţă, a fost pus de DNA sub control judiciar, cu o cauţiune de 800.000 de lei (160.000 de euro), joi seară, după mai multe ore de audieri în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu. Întrebat, la ieşirea de la DNA, dacă este vinovat, edilul social-democrat a afirmat: „Nu, nici vorbă”.

De asemenea, Robert Negoiţă a primit interdicţia de a exercita funcţia de edil, au precizat surse judiciare pentru Agerpres.

Robert Negoiţă a fost audiat joi timp de aproape şase ore la sediul central al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Procurorii anticorupţie au efectuat, joi, percheziţii în 11 locaţii din Bucureşti şi judeţul Ilfov, printre care şi la sediul Primăriei Sectorului 3, într-un dosar de abuz în serviciu legat de lucrări de construire şi asfaltare a mai multor străzi, ce ar fi fost realizate fără documente legale.

Cine a fost primar al Sectorului 5, din 2000 până acum

Marian Vanghelie — primar din 18 iunie 2000 până în 6 aprilie 2015 (4 mandate consecutive)

Daniel Florea — primar din 5 iunie 2016 până în 27 septembrie 2020

Cristian Popescu Piedone — primar din 27 septembrie 2020 până în 12 mai 2022

Constantin Ion Melnic (interimar) — a asigurat interimatul după demisia/lipsa temporară a lui Piedone (iunie 2022 — iunie 2023)

Cristian Popescu Piedone — a revenit în funcție iunie 2023 — octombrie 2024

Vlad Popescu Piedone — actualul primar începând din octombrie 2024

Cristian Popescu Piedone a fost condamnat, în mai 2022, la 4 ani de închisoare cu executare în dosarul tragediei din clubul Colectiv (pentru abuz în serviciu), de Curtea de Apel București.

Perioada efectivă petrecută în închisoare: Piedone a stat în detenție aproximativ 13 luni (un an și o lună) până în iunie 2023, când Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv în acel dosar și a dispus eliberarea sa.