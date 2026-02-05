Robert Negoiţă, pus de DNA sub control judiciar pe cauţiune de 160.000 de euro

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă. Sursa Foto: Agerpres

Primarul Sectorului 3 din Bucureşti, Robert Negoiţă, a fost pus de DNA sub control judiciar, cu o cauţiune de 800.000 de lei (160.000 de euro), joi seară, după mai multe ore de audieri în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu. Întrebat, la ieşirea de la DNA, dacă este vinovat, edilul social-democrat a afirmat: "Nu, nici vorbă".

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a spus joi într-o conferință de presă că a construit mai multe drumuri publice pe proprietăți private fără să obțină toate autorizațiile necesare, din cauză că relația cu Primăria Capitalei “nu a fost funcțională”.

Întrebat dacă este legal ceea ce a făcut, edilul a răspuns: “Vom vedea. Dar repet, am avut multe astfel de situații pentru că avem nevoie de drumuri. Relația cu Primăria Generală nu a fost funcțională până acum. Nu am reușit să facem exproprieri. Avem solicitări din partea cetățenilor pentru că este foarte mult trafic pe străzi aglomerate, unde avem accidente frecvent. Unde am reușit să găsim soluții, am făcut drumuri”.

Ar fi construit un drum pentru complexul imobiliar la fratelui său

Declarațiile primarului Sectorului 3 au venit, joi, în contextul în care procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au făcut percheziţii la sediul Primăriei Sectorului 3 al Capitalei, condusă de Robert Negoiţă.

Potrivit unor surse Antena 3 CNN, percheziţiile au avut loc într-un dosar de abuz în serviciu legat de modul de construire a unui drum public în interesul familiei primarului Sectorului 3 al Bucureştiului. Au fost percheziții și la domiciliul edilului.

Recorder a relatat în august 2025 că Robert Negoiţă a folosit resursele primăriei pentru a construi o şosea pe terenul privat deţinut de fratele său, aşternându-i un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urmează să ridice mai multe blocuri şi un centru comercial.