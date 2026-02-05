“Am construit mai multe drumuri publice pe proprietăți private. Vom vedea dacă e legal”. Reacția lui Robert Negoiță în dosarul DNA

Robert Negoiță a spus că nu a construit din bani publici un drum pentru fratele său. Foto: Agerpres

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a spus joi într-o conferință de presă că a construit mai multe drumuri publice pe proprietăți private fără să obțină toate autorizațiile necesare, din cauză că relația cu Primăria Capitalei “nu a fost funcțională”.

Întrebat dacă este legal ceea ce a făcut, edilul a răspuns: “Vom vedea. Dar repet, am avut multe astfel de situații pentru că avem nevoie de drumuri. Relația cu Primăria Generală nu a fost funcțională până acum. Nu am reușit să facem exproprieri. Avem solicitări din partea cetățenilor pentru că este foarte mult trafic pe străzi aglomerate, unde avem accidente frecvent. Unde am reușit să găsim soluții, am făcut drumuri”.

Întrebat dacă i-a construit și fratelui său un astfel de drum, Robert Negoiță a spus:

“Varianta legală este să facem documentație de urbanism, să facem exproprieri și după aia să construim. Din cauza faptului că noi avem toate autorizațiile de urbanism blocate de aproximativ patru ani la Primăria Generală noi nu putem să ne facem treba legal și corect cu documentațiile de urbanism. Chiar și așa cetățenii ne solicită lucrurile astea. Nu am făcut un favor celor cărora le-am ocupat terenul cu drum public, ci le-am făcut un deserviciu, pentru că am construit drum public pe o proprietate privată, fără să plătim despăgubiri”.

Robert Negoiță a lansat acuzații către Primăria Generală

Robert Negoiță a insistat că nu a plătit despăgubiri dezvoltatorilor imobiliari și că drumurile construite sunt publice pentru toți bucureștenii:

“Nu, nu i-am construit niciodată nimic cu bani publici fratelui meu. Am construit drumuri publice, repet, exclusiv pentru cetățenii din Sectorul 3, din București și toți care au nevoie. Sunt drumuri publice.

De aceea legea prevede că atunci când ocupi cu utilități publice proprietăți private, legea prevede despăgubire, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că nu am avut posibilitatea legală să fac asta”.

Robert Negoiță a acuzat Primăria Generală că nu i-a dat posibilitatea să parcurgă etapele legale pentru a face drumurile:

“Atâta vreme cât drumul pe care l-am construit este public, liber pentru a fi folosit de orice cetățean, eu consider că e absolut normal ca drumurile publice să fie construite din bani publici. Faptul că noi nu i-am plătit niciun fel de contravaloare, că i-am ocupat teren privat, într-adevăr am făcut un deserviciu acelui proprietar.

Este absolut greșită abordarea și dacă ne ducem pe varianta legală, legea asta prevede, să fie expropriat. Ar fi trebuit să le plătim bani. Suntem de mai bine de patru ani în Instanță cu Primăria Generală care ne blochează orice documentație de urbanism. Nu am avut posibilitatea să parcurgem etapele legale pentru a face treaba asta. De altfel nu e singurul drum. Ne-au mai dat în judeată proprietarii, am mai pierdut, am mai plătit, dar important e că la finalul zilei oamenii au pe unde circula”.

Declarațiile primarului Sectorului 3 vin în contextul în care procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au făcut percheziţii joi la sediul Primăriei Sectorului 3 al Capitalei, condusă de Robert Negoiţă. Potrivit unor surse Antena 3 CNN, percheziţiile au avut loc într-un dosar de abuz în serviciu legat de modul de construire a unui drum public în interesul familiei primarului Sectorului 3 al Bucureştiului. Au fost percheziții și la domiciliul edilului.

Recorder a relatat în august 2025 că Robert Negoiţă a folosit resursele primăriei pentru a construi o şosea pe terenul privat deţinut de fratele său, aşternându-i un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urmează să ridice mai multe blocuri şi un centru comercial.