Tudorel Toader, ministrul Justiției, s-a întors din Japonia mai devreme decât trebuia pentru a face un anunț așteptat de toată lumea în ceea ce privește activitatea DNA.

"Așa cum ați fost anunțați, voi susține o declarație de presă. La invitația și pe cheltuiala Băncii Mondiale, pe data de 11 februarie am mers la Tokyo pentru a participa la evaluarea marilor proiecte de regenerare urbană din mai multe țări. Cartierul pentru Justiție face parte din categoria proiectelor de regenerare urbană, urmând să fie finanțat de către Banca Mondială. În zona centrală a Bucureștiului vor fi construite sediile Consiliului Superior al Magistratorii, Ministerului Justiției, ICCJ, Ministerului Public, Inspecției Judiciare, tuturor instanțelor și Parchetelor din București. Va fi rezolvată problema spațiilor necorespunzătoare. La conferința din Japonia au participat reprezentanți ai Ministerului Justiției, ai Primăriei Capitalei, ai Minsiterului Finanțelor Publice. Am participat la două zile de dezbateri, timp în care a fost prezentat Cartierul pentru Justiție, am avut întrevederi oficiale cu ministrul Justiției și o alta cu președintele Curții Supreme din Japonia.", a declarat ministrul Justiției.

"La solicitarea doamnei prim-ministru am revenit în țară date fiind dezbaterile din spațiul public referitoare la funcționarea sistemului judiciar. Înainte de a accepta demnitatea de ministru al Justiției, am discutat cu liderii coaliției de guvernare. Am primit garanții de neimplicare a factorului politic în activitatea Ministeurlui, în deciziile pe care le voi lua ca ministru al Justiției. Astăzi, înaintea ședinței de Guvern, am avut o întrevedere cu premierul referitoare la evaluarea Ministerului Public, solicitându-mi să comunic public rezultatele evaluării. Potrivit legii, voi prezenta în Camerele Reunite ale Parlamentului raportul privind activitatea desfășurată la nivelul Ministerului Public, la nivelul DIICOT, la nivelul DNA. Prezentarea raportului constituie o obligație a ministrului Justiției. Voi prezenta în Parlament săptămâna viitoare, în cursul zilei de joi, voi face o informare de presă în care voi prezenta raportul și concluziile cu privire la activitatea DNA", a mai spus Tudorel Toader.